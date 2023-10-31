SUGA談自己在「I NEED U」舞台上爆哭：「那時以為BTS防彈少年團就到此結束了…」

BTS防彈少年團SUGA時常透過YT頻道《BANGTANTV》與粉絲們分享近況，日前他也邀請了SHINee的泰民來節目中作客，更提到了自己多年前在舞台上爆哭的過往記憶。

日前在BTS的YT頻道《BANGTANTV》中更新了一則名為《[슈취타] EP.20 SUGA with泰民》的新影片。影片中SUGA向泰民提問「有沒有對於BTS印象深刻的舞台表演呢？」泰民選擇了「I NEED U」，他表示當時大家對舞台充滿野心，很想念那些真心對待舞台的朋友們，BTS防彈少年團也滿足了大家的需求。



SUGA表示，一路走來，現在看起來當時覺得那會是最後一張專輯，真的覺得那時候就要結束了。他回憶起當時BTS還事先錄製好音樂節目的舞台時，在舞台上還哭著說「這是最後一張專輯了啊～」這時加入訪談而坐在一旁的Jimin也說「我當時也哭得很厲害」，泰民接著說，也就是有這樣的過程，才有了今天的BTS防彈少年團不是嗎？SUGA也覺得螢幕前的觀眾們應該都能感受到這一點。



SUGA也透露成員見面時，也總會想起「那時真的很辛苦」然後話匣子一開，大家開始狂聊以前的事情，他覺得成員們一起聊過往經歷真的是最有趣的一件事了。他也提到去年10月BTS成員完整體呈現了舞台演出，至今一直在期待再度合體的那一天。期待2025年大家能夠再度齊聚舞台，Jimin也說很喜愛SHINee合體的舞台演出，期待著BTS的完整體回歸，相信所有Army們也是一樣的心情。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞