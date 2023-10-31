把生存节目拍成浪漫韩剧！《魔鬼的计谋》河锡辰&李偲源火花太强，但李偲源其实已经结婚了XD

Netflix人气益智生存节目《魔鬼的计谋》，除了轨道和河锡辰理念相反受到很大的讨论之外，「把生存节目拍成韩剧」的河锡辰与李偲源，两人火花也受到相当多讨论。

（以下涉及剧透）



河锡辰和李偲源两个人，都是演员，从节目一开头独处就有互动，组联盟互动更好了，从李偲源跑到河锡辰房间缠(?)著河锡辰解开方块，河锡辰解开后两人激动「静音」击掌开始，化学反应似乎便一发不可收拾。光他们俩不晓得就创造多少《魔鬼的计谋》名场面，例如一同打开监狱里神秘洞穴、李偲源进入密室前两人相拥道别、李偲源回来看决赛和河锡辰重逢……



回头一看李偲源痛哭责怪河锡辰把赵涓佑淘汰时，根本是爱情剧的转折，因为是误会啊误会。两个人在监狱门口解开误会，李偲源怪河锡辰怎么不讲，河锡辰笑著说：「没有（不相信你），我想跟你来监狱。」进监狱后，还有河锡辰把益智环解开，塞进李偲源皮斯袋子后，漫不经心的说要当礼物送她的心动场面。



不少观众看完都敲碗两名演员合作一部爱情戏，甚至是希望两人在一起，其他参赛者也觉得两人把生存节目当韩剧在拍了啊！连制作人郑中渊PD在接受韩媒专访时，都坦言自己在剪辑两人回忆戏的时候，「想想还是克制了一下」，而且说两人讲出来的话真的像台词。



幕后花絮河锡辰和李偲源回顾入狱过程，李偲源说自己输了密室游戏被淘汰后，很担心河锡辰一个人怎么在监狱度过，河锡辰则透露当时很孤独哭了一阵子，后来工作人员找他访谈，偷偷给他看李偲源留给他的影像讯息，他当时一边刷牙一边爆哭。



然而！李偲源其实已经结婚了！不晓得多少CP粉要心碎了～ㅠㅠ 2021年李偲源已和同为首尔大学毕业、身为医师的圈外人结婚，曾在IG公开多张婚纱照。



对《魔鬼的计谋》里这段若有似无的爱情戏码，李偲源在专访时回应自己与河锡辰是「饱经风霜的战友之爱」，表示两人是互相信任且依靠、很有义气的战友爱，而丈夫对他们的化学反应并不在意，反而比她更投入《魔鬼的计谋》，还透露自己和丈夫、河锡辰、金东载一起吃过饭，而河锡辰在谈述幕后花絮也提到吃饭这点，说自己和李偲源的丈夫也很熟，回答网友问题也表明自己现在单身，「女朋友还有位置」。

▼网友：「女朋友的位置还有吗？」河锡辰：「X的，还有呢！」（影片里他还说他留了头等舱位置XD）



“여자친구 자리 남아있나요?”

“졸라 남아있습니다.”



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하석진 진짜 미친거 같아 pic.twitter.com/kiKHox2bgF — ti (@myname_ti) October 29, 2023

▼附上上述相关幕后花絮影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻