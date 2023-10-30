金永大也是百搭呢！《白晝之月》與表藝珍畫報已冒粉紅泡泡，網友：「婚紗照」
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金永大也是百搭呢！《白晝之月》與表藝珍畫報已冒粉紅泡泡，網友：「婚紗照」

韓劇   2023年10月30日   星期一16:10   草莓  

（封面圖源：Twitter@channel_ENA）

金永大與表藝珍主演的全新電視劇《白晝之月》即將在11月1日本週三首播，與時尚雜誌《COSMOPOLITAN》攜手拍攝的畫報今（30）公開，頗受粉絲喜愛。

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（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

金永大與表藝珍著黑白色系裝束坐在草皮上，簡單、帶點學院風的造型相當吸引人，兩人微微靠在彼此身上，化學反應已湧出。

另一組照片更是受人矚目了，金永大牽著表藝珍奔跑、手拉手凝望彼此，一連串動作教人心動不已，粉紅泡泡滿溢，畫面美到網友吶喊「美哭了」、「太可愛了好像婚紗照」。專訪裡，金永大也透露合作起來感覺很好、一起努力也向對方學習，而表藝珍說金永大很照顧自己、讓自己很好的融入角色。

▼早前曝光的雙人人生四格（拍貼）也相當可愛

金永大此次和表藝珍搭檔氛圍極佳，另外還有網友聯想他和李聖經在《流星》時的模樣，稱讚兩次畫報都拍攝得不錯。看來金永大和‎李聖經一樣都是百搭呢！更期待他和表藝珍的表現了。

金永大和表藝珍將在《白晝之月》詮釋繾綣千年的虐戀，有興趣的觀眾可別錯過了，首播時間就在11月1日，香港觀眾可於‎「黃Viu」收看。

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