金永大也是百搭呢！《白昼之月》与表艺珍画报已冒粉红泡泡，网友：「婚纱照」

金永大与表艺珍主演的全新电视剧《白昼之月》即将在11月1日本周三首播，与时尚杂志《COSMOPOLITAN》携手拍摄的画报今（30）公开，颇受粉丝喜爱。

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金永大与表艺珍著黑白色系装束坐在草皮上，简单、带点学院风的造型相当吸引人，两人微微靠在彼此身上，化学反应已涌出。



另一组照片更是受人瞩目了，金永大牵著表艺珍奔跑、手拉手凝望彼此，一连串动作教人心动不已，粉红泡泡满溢，画面美到网友呐喊「美哭了」、「太可爱了好像婚纱照」。专访里，金永大也透露合作起来感觉很好、一起努力也向对方学习，而表艺珍说金永大很照顾自己、让自己很好的融入角色。



▼早前曝光的双人人生四格（拍贴）也相当可爱



金永大此次和表艺珍搭档氛围极佳，另外还有网友联想他和李圣经在《流星》时的模样，称赞两次画报都拍摄得不错。看来金永大和‎李圣经一样都是百搭呢！更期待他和表艺珍的表现了。



별똥별 때 화보 낮에뜨는달 때 화보 둘 다 좋은데 ? ? ? pic.twitter.com/hVeRDmOUr8 — (@kandoradaisuki_) October 30, 2023

金永大和表艺珍将在《白昼之月》诠释缱绻千年的虐恋，有兴趣的观众可别错过了，首播时间就在11月1日，香港观众可於‎「黄Viu」收看。



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