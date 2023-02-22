李聖經不管和誰搭擋都好有CP感！與金英光一起拍攝情侶畫報，兩人果然都是模特兒出道！

《原來這就是愛啊》主演金英光、李聖經為雜誌《ELLE》拍攝一組情侶畫報，兩人不愧是模特兒出道的，照片都超好看啊！

平時關係很好的他們，在拍攝現場還開著玩笑，但到了鏡頭面前展現了「畫報匠人」的驚人集中力，完美地表現愛情的喜悅和悲傷。



兩人還介紹了自己飾演的角色，飾演「韓東鎮」的金英光說：「在急於表達感情的人中，是一個不會表達的，對展現自己沒有欲望的人。」飾演夢想著向韓東鎮復仇的女人「沈宇宙」的李聖經說：「雖然被毫無顧忌、坦率宇宙的台詞吸引，但打開一看，她是一個完全沒有『復仇基因』，笨拙的女人，這些變化非常有趣。」



以模特兒出道的金英光和李聖經，在之前就已經認識，聽到對方出演的消息，兩人都覺得非常合適。金英光稱讚：「聖經就是沈宇宙本身。」李聖經也說：「歐爸和想像中東鎮淒涼的氣氛有相似之處，就像遇到了劇本中的真實人物一樣。」



而《原來這就是愛啊》講述豪邁地投身於與自身體質不符的復仇的女人和雖是復仇對象但卻讓人心酸的男人，不應該相遇的兩個男女之間感性的愛情故事。將在今日（22日）在 Disney+ 公開。



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