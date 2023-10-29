拿出MOA棒就能召喚TXT！TXT登場《蠟筆小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

人氣日本動漫《蠟筆小新》昨（28）日播出了特輯花絮〈TOMORROW X TOGETHER來了〉，韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）進入《蠟筆小新》世界觀啦！
完整片段曝光，劇情內容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手燈MOA棒說要召喚TXT，美冴還以為他在幻想，沒想到成真了──TXT接受MOA的召喚現身！
TXT還當場教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，連小白都站起來跳舞了，小新則一貫用屁屁跳舞XDD
不僅MOA們，網友都見了都說太可愛啦！
▼完整片段
짱구는 못말려 #투모로우바이투게더 cut pic.twitter.com/2UkHqEIhfX— 오물조물 (@11mulzomul) October 28, 2023
也有不少MOA把動漫版和真人版TXT成員做對比圖，大家覺得像不像呢？
HELLO TXT AND CRAYON SHIN CHAN??? pic.twitter.com/8ZSpovceSl— ♡KUNG CHI PACHI!!!!♡ (@roastedporkboys) October 22, 2023
크레용 짱구 속 신뢰즈 pic.twitter.com/0Cvr89L0yN— V!Vi (@vlvl_txt) October 21, 2023
짱구는 못말려 × TXT 콜라보#수빈 #SOOBIN— 로시링 (@rosi125_TXT) October 21, 2023
저도 시로(흰둥이)를 정말 좋아하지만, 이번에는 신짱의 가족 모두도만나서 행복했습니다 pic.twitter.com/eypmK3Uezt
짱구 세계관 휴닝카이로 등장하는 휴닝카이 >.< ♡ pic.twitter.com/kLBEq8t6jp— 퍼피 (@pupie_txt) October 21, 2023
（還有「小新秀彬」！）
신짱구 최짱구 pic.twitter.com/4Dz2D4ZseT— V!Vi (@vlvl_txt) October 21, 2023
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