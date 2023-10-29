拿出MOA棒就能召喚TXT！TXT登場《蠟筆小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

人氣日本動漫《蠟筆小新》昨（28）日播出了特輯花絮〈TOMORROW X TOGETHER來了〉，韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）進入《蠟筆小新》世界觀啦！

完整片段曝光，劇情內容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手燈MOA棒說要召喚TXT，美冴還以為他在幻想，沒想到成真了──TXT接受MOA的召喚現身！



TXT還當場教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，連小白都站起來跳舞了，小新則一貫用屁屁跳舞XDD



不僅MOA們，網友都見了都說太可愛啦！

▼完整片段



也有不少MOA把動漫版和真人版TXT成員做對比圖，大家覺得像不像呢？



HELLO TXT AND CRAYON SHIN CHAN??? pic.twitter.com/8ZSpovceSl — ♡KUNG CHI PACHI!!!!♡ (@roastedporkboys) October 22, 2023

짱구는 못말려 × TXT 콜라보#수빈 #SOOBIN

저도 시로(흰둥이)를 정말 좋아하지만, 이번에는 신짱의 가족 모두도만나서 행복했습니다 pic.twitter.com/eypmK3Uezt — 로시링 (@rosi125_TXT) October 21, 2023

짱구 세계관 휴닝카이로 등장하는 휴닝카이 >.< ♡ pic.twitter.com/kLBEq8t6jp — 퍼피 (@pupie_txt) October 21, 2023

（還有‎「小新秀彬」‎！）



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