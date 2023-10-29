拿出MOA棒就能召喚TXT！TXT登場《蠟筆小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD
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拿出MOA棒就能召喚TXT！TXT登場《蠟筆小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

KPOP   2023年10月29日   星期日18:30   草莓  

（封面圖源：Twitter@11mulzomul截圖）

人氣日本動漫《蠟筆小新》昨（28）日播出了特輯花絮〈TOMORROW X TOGETHER來了〉，韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）進入《蠟筆小新》世界觀啦！

（圖源：Twitter@crayon_official）（圖源：Twitter@@oricon）（圖源：Twitter@crayon_official）

完整片段曝光，劇情內容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手燈MOA棒說要召喚TXT，美冴還以為他在幻想，沒想到成真了──TXT接受MOA的召喚現身！
（圖源：Twitter@11mulzomul截圖）

TXT還當場教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，連小白都站起來跳舞了，小新則一貫用屁屁跳舞XDD
（圖源：Twitter@11mulzomul截圖）

不僅MOA們，網友都見了都說太可愛啦！

▼完整片段

也有不少MOA把動漫版和真人版TXT成員做對比圖，大家覺得像不像呢？

（還有‎「小新秀彬」‎！）

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