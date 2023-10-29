【韓網熱帖】真的只有K-POP老古董才知道的男團們…

連起來寫可能都不知道該從哪裡斷句的程度... 這16組男團依次是：DMTN（달마시안，DALMATIAN），100%，MYNAME，SPEED，少年共和國，BIGSTAR，HIS STORY，C-clown，M.I.B，Led Apple，Boyfriend，CROSS GENE，大國男兒，HALO，UNIQ，MADTOWN









韓國網友評論：

1. 全都是認識的人啊

2. Boyfriend算蠻有名吧，放在這裡合適嗎

3. 一多半都是第一次見到...

4. 因為IU《星期五見面》知道HIS STORY

5. UNIQ有幾位發展不錯的成員，只是很多人不知道是這個團的kk曹承衍（X1、SOLO活動）、王一博（中劇《陳情令》）等等。HALO也有人出演日版《Produce 101》

6. 我就是那個K-POP老古董？

7. 如果追過二代團，這些都算蠻有名吧... 看打歌節目都會看到

8. 在老古董們中間算有名

9. 少年共和國跟防彈少年團同時間出道，記得當時我還想：現在流行這樣弘大的名字嗎？

10. 從前的男偶像都很帥耶

11. 我全都認識，甚至歌都知道一兩首kkk很喜歡DMTN和Boyfriend的歌...

12. A'st1、A-JAX、TRCNG、B.I.G也加入名單吧

13. 連這裡都沒上榜的ROMEO...

14. Led Apple的歌超好聽，大家可能都在哪裡聽過

出處：https://theqoo.net/hot/2980829323

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