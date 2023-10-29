拿出MOA棒就能召唤TXT！TXT登场《蜡笔小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD
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拿出MOA棒就能召唤TXT！TXT登场《蜡笔小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

KPOP   2023年10月29日   星期日18:30   草莓  

（封面图源：Twitter@11mulzomul截图）

人气日本动漫《蜡笔小新》昨（28）日播出了特辑花絮〈TOMORROW X TOGETHER来了〉，韩国大势男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）进入《蜡笔小新》世界观啦！

（图源：Twitter@crayon_official）（图源：Twitter@@oricon）（图源：Twitter@crayon_official）

完整片段曝光，剧情内容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手灯MOA棒说要召唤TXT，美冴还以为他在幻想，没想到成真了――TXT接受MOA的召唤现身！
（图源：Twitter@11mulzomul截图）

TXT还当场教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，连小白都站起来跳舞了，小新则一贯用屁屁跳舞XDD
（图源：Twitter@11mulzomul截图）

不仅MOA们，网友都见了都说太可爱啦！

▼完整片段

也有不少MOA把动漫版和真人版TXT成员做对比图，大家觉得像不像呢？

（还有‎「小新秀彬」‎！）

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