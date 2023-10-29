拿出MOA棒就能召唤TXT！TXT登场《蜡笔小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

人气日本动漫《蜡笔小新》昨（28）日播出了特辑花絮〈TOMORROW X TOGETHER来了〉，韩国大势男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）进入《蜡笔小新》世界观啦！
完整片段曝光，剧情内容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手灯MOA棒说要召唤TXT，美冴还以为他在幻想，没想到成真了――TXT接受MOA的召唤现身！
TXT还当场教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，连小白都站起来跳舞了，小新则一贯用屁屁跳舞XDD
不仅MOA们，网友都见了都说太可爱啦！
▼完整片段
짱구는 못말려 #투모로우바이투게더 cut pic.twitter.com/2UkHqEIhfX— 오물조물 (@11mulzomul) October 28, 2023
也有不少MOA把动漫版和真人版TXT成员做对比图，大家觉得像不像呢？
HELLO TXT AND CRAYON SHIN CHAN??? pic.twitter.com/8ZSpovceSl— ♡KUNG CHI PACHI!!!!♡ (@roastedporkboys) October 22, 2023
크레용 짱구 속 신뢰즈 pic.twitter.com/0Cvr89L0yN— V!Vi (@vlvl_txt) October 21, 2023
짱구는 못말려 × TXT 콜라보#수빈 #SOOBIN— 로시링 (@rosi125_TXT) October 21, 2023
저도 시로(흰둥이)를 정말 좋아하지만, 이번에는 신짱의 가족 모두도만나서 행복했습니다 pic.twitter.com/eypmK3Uezt
짱구 세계관 휴닝카이로 등장하는 휴닝카이 >.< ♡ pic.twitter.com/kLBEq8t6jp— 퍼피 (@pupie_txt) October 21, 2023
（还有「小新秀彬」！）
신짱구 최짱구 pic.twitter.com/4Dz2D4ZseT— V!Vi (@vlvl_txt) October 21, 2023
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻