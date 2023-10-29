拿出MOA棒就能召唤TXT！TXT登场《蜡笔小新》跳〈Happy Fools〉，小新也要秀屁屁舞XD

人气日本动漫《蜡笔小新》昨（28）日播出了特辑花絮〈TOMORROW X TOGETHER来了〉，韩国大势男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）进入《蜡笔小新》世界观啦！

完整片段曝光，剧情内容是美冴抱著小葵在看TXT舞台，小新在旁拿著手灯MOA棒说要召唤TXT，美冴还以为他在幻想，没想到成真了――TXT接受MOA的召唤现身！



TXT还当场教小新一家跳〈Happy Fools〉舞蹈Challenge，连小白都站起来跳舞了，小新则一贯用屁屁跳舞XDD



不仅MOA们，网友都见了都说太可爱啦！

▼完整片段



也有不少MOA把动漫版和真人版TXT成员做对比图，大家觉得像不像呢？



HELLO TXT AND CRAYON SHIN CHAN??? pic.twitter.com/8ZSpovceSl — ♡KUNG CHI PACHI!!!!♡ (@roastedporkboys) October 22, 2023

짱구는 못말려 × TXT 콜라보#수빈 #SOOBIN

저도 시로(흰둥이)를 정말 좋아하지만, 이번에는 신짱의 가족 모두도만나서 행복했습니다 pic.twitter.com/eypmK3Uezt — 로시링 (@rosi125_TXT) October 21, 2023

짱구 세계관 휴닝카이로 등장하는 휴닝카이 >.< ♡ pic.twitter.com/kLBEq8t6jp — 퍼피 (@pupie_txt) October 21, 2023

（还有‎「小新秀彬」‎！）



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