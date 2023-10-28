【有片】又一位千面演員！《MOVING 異能》班長金度勳新戲大轉型，《7人的逃脫》化身變態反派、尖聲怪笑超驚悚

《MOVING 異能》裡的班長那麼冷靜內斂、有責任心，現實中的金度勳那麼開朗活潑、善解人意，誰能想到在新劇《7人的逃脫》中，居然是一副反社會瘋子的模樣... 一開始真的接受不能啊！

今年8月公開Disney+的《MOVING 異能》讓三位年輕演員徹底走紅、被全球觀眾認識，其中金度勳飾演異能班長「李強勳」，個性隱忍內斂、深愛家人且富有正義感，正面形象獲得不少觀眾喜愛。





而後在Disney+釋出的演員採訪中，金度勳本人又表現出截然不同的一面，笑容燦爛、思維快速、講話有條理，而且不僅真的當過班長，還當過全校學生會會長。





然而在近日on檔新劇《7人的逃脫》中，金度勳飾演的角色卻是終極惡人、反社會人格，每一個眼神都透露出瘋狂，笑聲也尖利刺耳，整個人散發出危險的氣氛，跟班長完全不是同一個人！真的到嚇小編了~



劇雷之前先說一下！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》講述在謊言中消失的少女與牽連其中7個惡人的故事，逢星期五、六晚在黃Viu煲劇平台上架。 接下來金度勳的戲份會越來越多，想看他飆戲的朋友可以追起來啦！





*以下包含《7人的逃脫》上週劇情！



金度勳在《7人的逃脫》中飾演反派大BOSS「K」，潛入青少年數位犯罪受害者協助中心表面上親切幫助受害者，一出門表情瞬間驟變，相當驚悚：



K使用換臉技術偽造方多美的「死亡直播」，最後抓著多美養父的手給多美致命一擊，看著父女二人生離死別，竟興奮到大笑不止。





被嚴智萬戳穿並非會長真正的兒子、感受到威脅時，反應仍是脫離常軌的尖叫大笑和瘋狂嘶喊，讓人深切感受到演技爆發力，也對他未來的表現更加期待。



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