【有片】又一位千面演员！《MOVING 异能》班长金度勋新戏大转型，《7人的逃脱》化身变态反派、尖声怪笑超惊悚

《MOVING 异能》里的班长那么冷静内敛、有责任心，现实中的金度勋那么开朗活泼、善解人意，谁能想到在新剧《7人的逃脱》中，居然是一副反社会疯子的模样... 一开始真的接受不能啊！

今年8月公开Disney+的《MOVING 异能》让三位年轻演员彻底走红、被全球观众认识，其中金度勋饰演异能班长「李强勋」，个性隐忍内敛、深爱家人且富有正义感，正面形象获得不少观众喜爱。





而后在Disney+释出的演员采访中，金度勋本人又表现出截然不同的一面，笑容灿烂、思维快速、讲话有条理，而且不仅真的当过班长，还当过全校学生会会长。





然而在近日on档新剧《7人的逃脱》中，金度勋饰演的角色却是终极恶人、反社会人格，每一个眼神都透露出疯狂，笑声也尖利刺耳，整个人散发出危险的气氛，跟班长完全不是同一个人！真的到吓小编了~



剧雷之前先说一下！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》讲述在谎言中消失的少女与牵连其中7个恶人的故事，逢星期五、六晚在黄Viu煲剧平台上架。 接下来金度勋的戏份会越来越多，想看他飙戏的朋友可以追起来啦！





*以下包含《7人的逃脱》上周剧情！



金度勋在《7人的逃脱》中饰演反派大BOSS「K」，潜入青少年数位犯罪受害者协助中心表面上亲切帮助受害者，一出门表情瞬间骤变，相当惊悚：



K使用换脸技术伪造方多美的「死亡直播」，最后抓著多美养父的手给多美致命一击，看著父女二人生离死别，竟兴奋到大笑不止。





被严智万戳穿并非会长真正的儿子、感受到威胁时，反应仍是脱离常轨的尖叫大笑和疯狂嘶喊，让人深切感受到演技爆发力，也对他未来的表现更加期待。



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