最慘是家人！田慧振得知李善均「涉毒+出入聲色場所」大驚昏厥，為愛子強打精神、第一時間送出國

這件事裡，兩個小孩真的太無辜、太讓人心疼了......

韓國資深娛樂記者李鎮浩昨日在個人YT頻道公開影片，表示李善均一直是愛家顧家好男人形象，最初報導李善均涉毒和出入聲色場所之後，經紀公司和朋友都陷入巨大震驚。大家都不相信：「演藝界著名恩愛夫妻、愛妻好男人李善均居然會做出這種事？」 李記者透露，新聞最初見報後，李善均的第一反應就是叫了妻子的名字。



田慧振得知這一消息時的反應則堪稱「震驚和恐懼」，因為李善均是「比任何人都溫柔的丈夫、情深意切的小孩爸爸」，兩人曾一起去美國看望讀書的兒子、李善均還多留一段時間照顧小孩，田慧振得知消息時「震驚到差點昏厥。」

不過田慧振還是撐了下來，不為別的，只為兩個年幼的兒子：大兒子14歲、國中2年級，小兒子12歲、小學5年級。 小孩都已到了懂事年紀、也會上網看新聞，田慧振現在全靠責任感強撐精神：「如果連她都倒下，兩個兒子該怎麼辦呢？」



另據10asia報導，田慧振在見到丈夫涉毒消息後，第一時間打點了小兒子的出國留學事宜，以免對其造成負面影響。目前小兒子已經離開韓國，大兒子則之前就在美國留學。

此外，仁川警察廳本月23日以違反毒品類管理法律嫌疑對李善均進行不拘留立案調查，懷疑他除了使用大麻等毒品外，還濫用原本用於醫療的麻醉劑、助眠劑等精神藥物，犯案場地是江南區某聲色場所的20代女室長個人住宅。



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