SEVENTEEN將在聯合國教科文組織巴黎總部演講及表演，K-POP歌手史上第一人

男團SEVENTEEN所屬社Pledis娛樂今日宣佈，SEVENTEEN將於11月14日下午7點（當地時間）出席在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉辦的第13次聯合國教科文組織青年論壇，在特別分會場進行1小時的演講和表演。

該論壇每2年舉行一次，與聯合國教科文組織大會同時進行。 通過這個論壇，各國青年代表可以分享對青年面臨的問題的意見和經驗，並尋找解決方案。



這是K-POP歌手首次在聯合國教科文組織總會級別的活動上被分配整個會場。 Pledis認為，這意味著SEVENTEEN已經超越了K-POP粉絲群體，成為代表青年的偶像。



SEVENTEEN被安排在主要大廳發表演講，這是聯合國教科文組織總部規模最大、歷史悠久的空間之一。

SEVENTEEN計畫在論壇演講中傳達「青年之間的團結與教育將改變青年和地球的未來」這一信息。 成員們還將基於個人經驗，提出年輕人為實現可持續發展所能發揮的作用。



SEVENTEEN自2015年出道以來，通過歌曲表達了青春的矛盾與迷茫，傳遞出「與其悲觀和沮喪，不如堅持戰鬥並取得勝利」的積極資訊，逐漸成長為專輯年銷售量超過一千萬張的代表性K-POP歌手。



所屬社表示：「70多年前，韓國的文化藝術人通過聯合國教科文組織的教育支持，在戰爭的廢墟中煥發重建的希望之芽，如今向全球年輕人傳遞團結和教育所帶來的希望的資訊，這也是非常有意義的事情。SEVENTEEN不僅作為歌手，也作為代表青年一代的全球發言人持續擴大影響力，鞏固K-POP頂級團體的地位和立場。」



在這次演講之前，Pledis還與聯合國教科文組織總部、聯合國教科文組織韓國委員會簽署了三方工作協定。 這次協定是去年8月Pledis和聯合國教科文組織韓國委員會簽署的教育活動「Going Together」向全球範圍內擴展的一部份。



[#GoingTogether]#고잉투게더 캠페인에 함께하는 세븐틴 영상



"더 나은 미래를 위해 세븐틴과 함께 앞으로 나아가며 변화를 같이 만들어가요."

전 세계에 교육의 중요성을 널리 알리고 싶다는 세븐틴의 목소리에 귀 기울여 주세요!#SEVENTEEN #세븐틴#EducationCanChange_ #UNESCO pic.twitter.com/gDQabQy6hi — 유네스코한국위원회 (@unescokr) September 22, 2022

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