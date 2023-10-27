最惨是家人！田慧振得知李善均「涉毒+出入声色场所」大惊昏厥，为爱子强打精神、第一时间送出国

这件事里，两个小孩真的太无辜、太让人心疼了......

韩国资深娱乐记者李镇浩昨日在个人YT频道公开影片，表示李善均一直是爱家顾家好男人形象，最初报导李善均涉毒和出入声色场所之后，经纪公司和朋友都陷入巨大震惊。大家都不相信：「演艺界著名恩爱夫妻、爱妻好男人李善均居然会做出这种事？」 李记者透露，新闻最初见报后，李善均的第一反应就是叫了妻子的名字。



田慧振得知这一消息时的反应则堪称「震惊和恐惧」，因为李善均是「比任何人都温柔的丈夫、情深意切的小孩爸爸」，两人曾一起去美国看望读书的儿子、李善均还多留一段时间照顾小孩，田慧振得知消息时「震惊到差点昏厥。」

不过田慧振还是撑了下来，不为别的，只为两个年幼的儿子：大儿子14岁、国中2年级，小儿子12岁、小学5年级。 小孩都已到了懂事年纪、也会上网看新闻，田慧振现在全靠责任感强撑精神：「如果连她都倒下，两个儿子该怎么办呢？」



另据10asia报导，田慧振在见到丈夫涉毒消息后，第一时间打点了小儿子的出国留学事宜，以免对其造成负面影响。目前小儿子已经离开韩国，大儿子则之前就在美国留学。

此外，仁川警察厅本月23日以违反毒品类管理法律嫌疑对李善均进行不拘留立案调查，怀疑他除了使用大麻等毒品外，还滥用原本用於医疗的麻醉剂、助眠剂等精神药物，犯案场地是江南区某声色场所的20代女室长个人住宅。



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