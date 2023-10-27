【韓網熱帖】Karina：「坦白講其他K-POP組合都吵得很兇、互相不和...」

aespa成員Karina接受Rolling Stone采訪時說：「坦白說，其他K-POP團有很多吵得很兇、互相不和，但我們從一開始就沒有這些狀況，一直很合拍，有什麼事都立即解決，因此活動得較為順利、沒什麼大問題。」

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​​韓國網友評論：

1. 非常沒必要的發言...

2. 只說aespa成員關係好不就行了嗎，何必要比較

3. 不知道的還以為她出道10年了，出道10年都不會這樣講

4. 看來SM的團們經常打架、關係不好

5. 普通人聊到別人的事都應該謹慎... 雖然喜歡Karina，但確實講話失誤了

6. 真的非常輕率，尤其SM之前已有其他團大鬧過

7. 任何一個4代K-POP團這樣講都會被罵很慘，別人的事最好少講

8. 這就是「除了我都是臭婊子（나빼썅）」話法啊kkk長期來看這樣講話一點好處都沒有，應該改一改

9. 「別人是那樣但我不」這種講話方式確實不好

10. 說她輕率是因她和普通人不一樣，很可能真的知道其他團的矛盾...

11. Karina可能只是年輕想的不多，但一想到會有外國粉絲編造偶像們的各種謠言，就真的很煩躁。 為什麼要由其他團和粉絲們承擔後果呢？

12. 哇這樣也算不會講話嗎？ 真是極限職業

13. 也許她確實看過很多關係不好的團吧

14. 坦白講，她說的沒錯吧？ 因為有很多關係不好的團所以為自己的團關係好而感到欣慰，完全可以這樣講啊，有什麼大不了，至於吵成這樣kkk還是因為她人氣太高嗎

15. 啊怎樣，又沒說是誰kkk

16. 網友太嚴格了吧

17. 之前也見過幾次其他偶像這樣講啊...？ 有什麼問題...

18. 又沒說所有K-POP團都關係不好，而且確實有很多（關係不好的）例子啊kkkk

19. 還不如多罵罵那些吸毒的藝人，哎呦這點事怎麼能蓋到1600樓

出處：https://theqoo.net/hot/2978445619

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