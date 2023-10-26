《閃亮的西瓜》崔世京「行李秘密」證實！河李燦欲追回河恩傑Bromance卻變調XD（EP.7-8）

《閃亮的西瓜》上週播出的第7、第8集又有重大進展！不僅證實了第5集的「行李秘密」，後續發展也意想不到，主角四人四角戀又有變化啦！

＊前情提要：雞皮疙瘩～《閃亮的西瓜》「變數」超多意想不到！網友眼尖發現這個「大秘密」！（EP.5）



반짝이는 워터멜론.. 잠시만.. 온은유..? 그러면 은유 아빠가 온지환.. 온지환이랑 최세경이랑 결혼했나보네.. pic.twitter.com/eYfk1JxlGr — 숩 (@SB_926_) October 9, 2023

（以下涉及劇透）



第7集，河恩傑（厲雲飾）被觸電後消失無蹤，河李燦（崔顯旭飾）費盡力氣找人都找不到，還為了他被一群混混圍毆昏倒。「嗡──」河李燦耳邊傳來奇怪的噪音，難道他自此便失去聽力？



河李燦找尋河恩傑的期間，「崔世京」（薛仁雅飾）的真正身分也揭曉，她果然接起了神秘電話，果然和河李燦一樣是被La Vida老闆（鄭尚勳飾）送來1995年來場時光旅行。現在在韓國的崔世京，實際上是2023年崔世京的女兒恩「溫恩宥」，她和河李燦一樣，也是誤打誤撞取代了某人身分，也就是媽媽崔世京，取代了之後便有想法改變媽媽的婚姻讓自己消失，因此亟欲湊合自己和河李燦，不過現在突然不確定媽媽的初戀是否為河李燦了。



第8集，河恩傑清醒後發現自己人在真聲音樂會長家，這才首次知道媽媽尹清雅（申銀秀飾）的身世。見了尹清雅在家裡的孤獨處境，河恩傑請求會長（金太祐飾）讓他當尹清雅的家教教她手語，還到西園高中就讀、就近陪伴尹清雅。



得知河恩傑仁就在西園高中，河李燦帶上整個初戀記憶收藏團加發山哥，到校園裡演奏進行告白，要追回河恩傑，豈知河恩傑要河李燦別再和崔世京來往，因為「我喜歡崔世京」。



河恩傑單純是為了湊合父母嗎？崔世京一直以為河恩傑喜歡河李燦，說要公平競爭，結果演變成河恩傑和河李燦要公平競爭崔世京，河恩傑在這過程弄假成真動心了？

▼第9集預告（香港觀眾可於每週一二於‎黃viu收看《閃亮的西瓜》最新一集）



順帶一提，第7集也有特別出演的人物，是金海俊的副角「崔俊」！



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