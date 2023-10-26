《闪亮的西瓜》崔世京「行李秘密」证实！河李灿欲追回河恩杰Bromance却变调XD（EP.7-8）

《闪亮的西瓜》上周播出的第7、第8集又有重大进展！不仅证实了第5集的「行李秘密」，后续发展也意想不到，主角四人四角恋又有变化啦！

＊前情提要：鸡皮疙瘩～《闪亮的西瓜》「变数」超多意想不到！网友眼尖发现这个「大秘密」！（EP.5）



반짝이는 워터멜론.. 잠시만.. 온은유..? 그러면 은유 아빠가 온지환.. 온지환이랑 최세경이랑 결혼했나보네.. pic.twitter.com/eYfk1JxlGr — 숩 (@SB_926_) October 9, 2023

（以下涉及剧透）



第7集，河恩杰（厉云饰）被触电后消失无踪，河李灿（崔显旭饰）费尽力气找人都找不到，还为了他被一群混混围殴昏倒。「嗡――」河李灿耳边传来奇怪的噪音，难道他自此便失去听力？



河李灿找寻河恩杰的期间，「崔世京」（薛仁雅饰）的真正身分也揭晓，她果然接起了神秘电话，果然和河李灿一样是被La Vida老板（郑尚勋饰）送来1995年来场时光旅行。现在在韩国的崔世京，实际上是2023年崔世京的女儿恩「温恩宥」，她和河李灿一样，也是误打误撞取代了某人身分，也就是妈妈崔世京，取代了之后便有想法改变妈妈的婚姻让自己消失，因此亟欲凑合自己和河李灿，不过现在突然不确定妈妈的初恋是否为河李灿了。



第8集，河恩杰清醒后发现自己人在真声音乐会长家，这才首次知道妈妈尹清雅（申银秀饰）的身世。见了尹清雅在家里的孤独处境，河恩杰请求会长（金太佑饰）让他当尹清雅的家教教她手语，还到西园高中就读、就近陪伴尹清雅。



得知河恩杰仁就在西园高中，河李灿带上整个初恋记忆收藏团加发山哥，到校园里演奏进行告白，要追回河恩杰，岂知河恩杰要河李灿别再和崔世京来往，因为「我喜欢崔世京」。



河恩杰单纯是为了凑合父母吗？崔世京一直以为河恩杰喜欢河李灿，说要公平竞争，结果演变成河恩杰和河李灿要公平竞争崔世京，河恩杰在这过程弄假成真动心了？

▼第9集预告（香港观众可於每周一二於‎黄viu收看《闪亮的西瓜》最新一集）



顺带一提，第7集也有特别出演的人物，是金海俊的副角「崔俊」！



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