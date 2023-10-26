《無人島的DIVA》朴恩斌變身受困15年之無人島少女～首度接觸數位化世界充滿驚喜！

朴恩斌在10月28日即將於tvN首播的新作品《無人島的DIVA》中飾演一位受困於無人島生活已經15年，過著自給自足生活的少女，受到救援後成為歌手志願生的徐木荷。

最近公開的照片中，有著女主角徐木荷從無人島走向世界的過程，與她原本在島上為求生存撈捕鮑魚與海螺的時候大不相同，她的身邊充滿了誘惑的美食，之前公開的影片中，被飯捲的調味料感動的徐木荷，在無人島上的她也曾被新品種的葡萄與食物深深吸引。



數位化的機器設備當然也是需要徐木荷一一適應，她感到所有事情都是那麼新奇，手機也從折疊式改為Smart Phone智慧型手機，朴恩斌的眼神充滿好奇，雖然她使用起來的樣子還相當生疏不熟練，但她使用起筆記型電腦的樣子，也讓大家期待她漸漸走向數位化的世界，熟悉現代社會。



度過了15年與文明隔絕，徐木荷對於陸地上發生的一切都完全不知道，在沒有水沒有火的世界裡，她也能展現處熾熱的求生意志，那麼當她來到了嶄新的世界，想必也能夠更自然而然地發光，大家也相當好奇徐木荷到底要如何適應這個新世界呢？10月28日晚間9點20分《無人島的DIVA》即將首播。



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