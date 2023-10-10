雞皮疙瘩～《閃亮的西瓜》「變數」超多發展意想不到！網友眼尖發現這個「大秘密」！（EP.5）

《閃亮的西瓜》昨晚播出的最新第5集，雖然收視從4.7%降到3.7%，有觀眾認為劇情相比前四集稍嫌無聊，但也有觀眾為劇情發展意想不到而激動，甚至有眼尖的觀眾發現了一個重要伏筆！

（以下涉及劇透）



為了阻止爸爸河李燦（崔元英、崔顯旭飾）發生意外變成聾人，河恩傑下定決心這一年來要好好幫助爸爸、保護爸爸，彼此交換條件下，河恩傑要幫爸爸組建初戀記憶製造團、教他結他（吉他）、教他讀書……



河李燦那麼努力，卻不曉得單戀的崔世京（薛仁雅飾）已遠走高飛。河恩傑決定隱瞞此事，殊不知很快便遇上剪了短髮歸來的崔世京。崔世京原本是想尋死而回國，卻遇上「變數」，要翻轉自己的人生，河恩傑聽著摸不著頭緒，在意識到什麼的時候已為時已晚……崔世京找到了河李燦對他展露燦爛笑容，河恩傑心想「完了」，因為媽媽不再是爸爸初戀，而他身旁的尹清雅（其實就是河恩傑媽媽，申銀秀飾）也相當心碎。



今晚播出的預告可見河李燦和崔世京儼然成了對CP，興奮地四處遊玩享受當下，河恩傑和尹清雅只能獨自心碎。河恩傑再次遇到了讓他穿越的La Vida老闆（鄭尚勳 飾），老闆對他表示「客人你來到這裡的那一瞬間，所有事情就開始發生變化了」。



老闆說得沒有錯，最早最明顯的變化即河恩傑取代了尹東進成為初戀記憶詐欺團成員，未來已經不曉得還會不會存在「韓國樂隊教父尹東進」（YB尹度玹飾）以及「王牌經紀人吳馬周」（金亨範飾）了。接下來就是河李燦的初戀變動，河李燦的初戀實際上是崔世京不打緊，但他提前在高二認識了尹清雅，那麼河李燦和尹清雅未來還會結成連理並生下河恩傑嗎？



令人起雞皮疙瘩的是，一些網友眼尖發現一個「秘密」，崔世京歸國入境，行李箱上面寫的是「ICN」與「JEK」，「JEK」是美國紐約約翰甘迺迪機場沒問題，有問題的是「ICN」！「ICN」是仁川機場，但1995年還沒有仁川機場（2001年才啟用）啊！而且上面的英文名字根本不是「崔世京」是「溫恩柳」（暫譯），網友都猜回來的是崔世京（李昭娟飾）正值叛逆期的女兒！女兒姓「溫」，崔世京大概是和熟識的「黃金手術刀」主唱溫志煥（旴晢延飾）結了婚。



반짝이는 워터멜론.. 잠시만.. 온은유..? 그러면 은유 아빠가 온지환.. 온지환이랑 최세경이랑 결혼했나보네.. pic.twitter.com/eYfk1JxlGr — 숩 (@SB_926_) October 9, 2023

若依照網友們的推論，河恩傑和溫恩柳一起回到了過去翻轉一切，那麼他們的「存在」與否會產生疑問，究竟讓他們穿越的理由是？《閃亮的西瓜》逢星期一、二晚上9時15分在黃Viu煲劇平台上架，有興趣的觀眾可別忘記繼續追看了！

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