「國民弟弟」榮升演員前輩！《犬系戀人》李玹雨退伍展現成熟美：當兵後更熱愛演戲了～

劇中車銀優與朴圭瑛的奇幻爆笑人狗戀中間，李玹雨飾演神秘感十足的山神一角，還透露了這個角色的專屬秘辛！

改編自人氣網漫，由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）錯把同事陳書元（車銀優飾）誤認成暗戀對象李寶謙（李玹雨飾）而主動獻吻！由於海娜身懷詛咒，一旦接吻便會在午夜變成小狗；要是在100天內未能以小狗的身份和書元二次接吻，更會一輩子無法變回人類！為此她不惜主動接近高冷的書元，可是男方卻極度怕狗，二人也由此展開了一段奇幻且爆笑的人狗戀！香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

童星大蛻變

《犬系戀人》除了男女主角顏值爆燈，劇中飾演山神李寶謙的李玹雨也是一大看點！現年30歲的他早於12 歲以童星身份出道，早已是韓國觀眾公認的「國民弟弟」，就連拍檔朴圭瑛也極力大讚：「玹雨前輩雖然和我同齡，但因為他是前輩，所以我學到很多東西，他也讓我感到很舒服，能夠和他們兩個合作真是太幸運了。」



當兵後更熱愛演戲

近年李玹雨透過《她愛上了我的謊》等劇集逐漸蛻變，退伍後還增添了不少成熟美，讓人更期待他的日後發展！他也坦承當兵後心態轉變了不少：「有一段時間習慣性地演戲，就像學生們上學一樣；後來我沉浸在電腦遊戲裡，有時還會想著變成職業遊戲玩家！但是服完兵役後，我對生活的看法改變了很多，也能感受到以前不知道的熱情！從某種角度看，現在好像要重新開始成為演員了。」



談到劇中飾演山神一角，李玹雨透露角色是「神」、「人」、「心」的綜合體：「寶謙雖然是神，但是因為一個人，他能夠感受人類的心靈，是擁有不同面貌的角色！劇集後半部分會著重描繪李寶謙逐漸變化的樣子，為了好好演繹那些部分，我跟導演和演員討論了很多，敬請多多期待！」他也在劇集發布會上定下收視公約：「如果收視達到8.5%，我想和養狗人士一起做活動。」



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