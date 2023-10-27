史上最「毒」的男團BIGBANG！以五人團登上頂峰最終卻有四人出事，粉絲倍感遺憾

站得越高，跌下神壇時就摔得越慘，有人惋惜，有人唏噓，也有人看戲。

從上週爆出實力派明星李善均吸毒之後，韓娛圈迅速進入緊張模式，隨著他本週被立案正式接受警方調查，牽扯出了更多的醜聞，幾乎每天都會爆出更加勁爆的消息。 當BIGBANG G-Dragon被踢爆也涉毒時，無數人壓抑不住震驚的情緒。

BIGBANG是能在K-POP發展史上刻上名字的創時代偶像男團，他們以獨特的音樂風格、個性和時尚品味在亞洲樂壇取得了巨大成功，被譽為「亞洲第一男團」，G-Dragon更是團內的靈魂人物，可想而知負面消息公開時粉絲的心情有多麼的沮喪。 其實這已經不是G-Dragon第一次爆出此類事情了，早在2011年他在日本參加演唱會時，被發現尿檢呈大麻陽性。 儘管GD表示對此不知情，但這一事件再次將 Bigbang 推上了輿論的風口浪尖。



BIGBANG一共有五名成員，G-Dragon、T.O.P、勝利、大聲和太陽，到目前為止也只有太陽安安靜靜，沒鬧出什麼負面醜聞，其餘的4人都經歷了一系列較大的醜聞和爭議。



2011年大聲開車撞人致死。 死者因酒後駕駛摩托車撞上路燈後，倒在了地上。 隨後開車路過的大聲（時速80公里）未發現倒在地上的死者，而繼續開車行駛。 後來警方表示不排除死者在被大聲撞擊前就已經死亡的可能性，因此大聲最終以無嫌疑處理，不過這也對他的事業造成了不小的影響。 另外，大聲名下建築物內的娛樂營業場所中涉嫌有毒品流通，向VIP顧客秘密提供毒品，雖和他沒有直接關係，但依舊成了他職業生涯上的一個污點。



T.O.P在2017年和2018年被指控吸食大麻。 在調查過程中T.O.P承認了這一行為。 首爾中央地方法院對他判處了 6 個月有期徒刑，緩期兩年執行。 T.O.P也直接退隊以減輕對整個團隊的負面影響。



緊接著「勝利門」直接讓BIGBANG的名譽墜入谷底，勝利因涉嫌性交易仲介、貪污、教唆特殊暴力等9項罪名被判處有期徒刑1年零6個月。 勝利本人倒是沒碰任何違禁品，但他的夜店卻在調查中牽扯到毒品，若說他對此毫不知情，可信度那就太低了。



BIGBANG是很多人青春時期的回憶，如今5個成員中有4個「問題人物」，有3人還是涉毒，只剩下早婚的太陽老老實實，這樣的結局真的令人感到遺憾。



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