「国民弟弟」荣升演员前辈！《犬系恋人》李玹雨退伍展现成熟美：当兵后更热爱演戏了～

剧中车银优与朴圭瑛的奇幻爆笑人狗恋中间，李玹雨饰演神秘感十足的山神一角，还透露了这个角色的专属秘辛！

改编自人气网漫，由车银优、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原创浪漫喜剧《犬系恋人》讲述高中老师韩海娜（朴圭瑛饰）错把同事陈书元（车银优饰）误认成暗恋对象李宝谦（李玹雨饰）而主动献吻！由於海娜身怀诅咒，一旦接吻便会在午夜变成小狗；要是在100天内未能以小狗的身份和书元二次接吻，更会一辈子无法变回人类！为此她不惜主动接近高冷的书元，可是男方却极度怕狗，二人也由此展开了一段奇幻且爆笑的人狗恋！香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。

童星大蜕变

《犬系恋人》除了男女主角颜值爆灯，剧中饰演山神李宝谦的李玹雨也是一大看点！现年30岁的他早於12 岁以童星身份出道，早已是韩国观众公认的「国民弟弟」，就连拍档朴圭瑛也极力大赞：「玹雨前辈虽然和我同龄，但因为他是前辈，所以我学到很多东西，他也让我感到很舒服，能够和他们两个合作真是太幸运了。」



当兵后更热爱演戏

近年李玹雨透过《她爱上了我的谎》等剧集逐渐蜕变，退伍后还增添了不少成熟美，让人更期待他的日后发展！他也坦承当兵后心态转变了不少：「有一段时间习惯性地演戏，就像学生们上学一样；后来我沉浸在电脑游戏里，有时还会想著变成职业游戏玩家！但是服完兵役后，我对生活的看法改变了很多，也能感受到以前不知道的热情！从某种角度看，现在好像要重新开始成为演员了。」



谈到剧中饰演山神一角，李玹雨透露角色是「神」、「人」、「心」的综合体：「宝谦虽然是神，但是因为一个人，他能够感受人类的心灵，是拥有不同面貌的角色！剧集后半部分会著重描绘李宝谦逐渐变化的样子，为了好好演绎那些部分，我跟导演和演员讨论了很多，敬请多多期待！」他也在剧集发布会上定下收视公约：「如果收视达到8.5%，我想和养狗人士一起做活动。」



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