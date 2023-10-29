李善均曾經艱辛追妻「求讓我見她一面」！宣布婚訊時這句話狂刷好感，如今好男人形象全崩塌

如今回過頭來再看李善均和妻子田慧振（曾譯全慧珍）的愛情故事，令人唏噓。

近日，韓國頂流大咖李善均深陷吸毒風波，而他的妻子田慧振的動向也備受關注。目前李善均涉毒一事已經被警方立案調查，而韓媒也不斷挖出關於李善均涉毒的後續醜聞，曝光其是風月場所的常客，是店裡的VIP客人，好男人形象坍塌。 據悉，李善均的老婆田慧振剛賠本賣出一套剛買入1年的房子。 這套房子是田慧振去年花140億（韓幣，下同）購買，時隔一年，她僅以150億價格出售。

其實在李善均人設崩塌之前，他一直都是韓國演藝圈的好男人、好丈夫、好爸爸代表。 這幾日醜聞頻出實在讓人震驚，原來這一切的美好都是營造給外界看的！ 有網友翻出了早前《Healing Camp》中公開的李善均和田慧振的愛情故事，看得人唏噓不已。



李善均透露自己在未出名時看了電影《殺人故事》後深深迷戀上了田慧振，他不僅看了對方參演的所有電影，甚至追隨著她的演出，可以說是一個熱血的粉絲。當時的李善均只是一個無名演員，所以對田慧振只能以一個粉絲的身份暗戀著。之後在一次機緣巧合之下，李善均的好友朋友進入了田慧振正在演出的劇團。 他懇求朋友「請幫我見她一面」，朋友聽從了他的請求，最終李善均見到了心中的女神。 可惜那一次的見面只有15分鐘，李善均突然接到工作電話，不得不離開。他意識到如果錯過了這個機會，可能再也見不到對方了，於是他大膽懇求她留下聯繫方式。 在李善均積極的追求下，田慧振也敞開了心扉。

就這樣，李善均和女神開始交往，之後李善均憑藉《咖啡王子1號店》走上了明星道路，獲得了很多愛與關注。然而兩人交往第6年時，李善均陷入了困惑。 他在一檔節目中坦言：「兩人戀愛談著談著我就到了30多歲了。 我曾經認真考慮過是否一定要和她結婚。決定結婚後我又開始焦慮，於是每天喝酒，根本沒法給她信心，她就突然斷聯了，其實她算是被逼走的。 」

經歷了分手之後，李善均意識到田慧振的重要性，下定決心要娶她，並在不久後向對方求婚。籌備婚禮的過程中田慧振懷孕了，李善均突然召開記者會，大大方方公開了兩人的婚訊，同時宣佈妻子懷孕，當時他說：「妻子需要經常去醫院，我不喜歡她偷偷摸摸地去。 」狂刷了一波好感。

2009年5月李善均和田慧振舉行了婚禮，並在同年11月迎來了他們的第一個兒子，2011年又迎來了第二個兒子。



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