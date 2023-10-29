李善均曾经艰辛追妻「求让我见她一面」！宣布婚讯时这句话狂刷好感，如今好男人形象全崩塌

如今回过头来再看李善均和妻子田慧振（曾译全慧珍）的爱情故事，令人唏嘘。

近日，韩国顶流大咖李善均深陷吸毒风波，而他的妻子田慧振的动向也备受关注。目前李善均涉毒一事已经被警方立案调查，而韩媒也不断挖出关於李善均涉毒的后续丑闻，曝光其是风月场所的常客，是店里的VIP客人，好男人形象坍塌。 据悉，李善均的老婆田慧振刚赔本卖出一套刚买入1年的房子。 这套房子是田慧振去年花140亿（韩币，下同）购买，时隔一年，她仅以150亿价格出售。

其实在李善均人设崩塌之前，他一直都是韩国演艺圈的好男人、好丈夫、好爸爸代表。 这几日丑闻频出实在让人震惊，原来这一切的美好都是营造给外界看的！ 有网友翻出了早前《Healing Camp》中公开的李善均和田慧振的爱情故事，看得人唏嘘不已。



李善均透露自己在未出名时看了电影《杀人故事》后深深迷恋上了田慧振，他不仅看了对方参演的所有电影，甚至追随著她的演出，可以说是一个热血的粉丝。当时的李善均只是一个无名演员，所以对田慧振只能以一个粉丝的身份暗恋著。之后在一次机缘巧合之下，李善均的好友朋友进入了田慧振正在演出的剧团。 他恳求朋友「请帮我见她一面」，朋友听从了他的请求，最终李善均见到了心中的女神。 可惜那一次的见面只有15分钟，李善均突然接到工作电话，不得不离开。他意识到如果错过了这个机会，可能再也见不到对方了，於是他大胆恳求她留下联系方式。 在李善均积极的追求下，田慧振也敞开了心扉。

就这样，李善均和女神开始交往，之后李善均凭藉《咖啡王子1号店》走上了明星道路，获得了很多爱与关注。然而两人交往第6年时，李善均陷入了困惑。 他在一档节目中坦言：「两人恋爱谈著谈著我就到了30多岁了。 我曾经认真考虑过是否一定要和她结婚。决定结婚后我又开始焦虑，於是每天喝酒，根本没法给她信心，她就突然断联了，其实她算是被逼走的。 」

经历了分手之后，李善均意识到田慧振的重要性，下定决心要娶她，并在不久后向对方求婚。筹备婚礼的过程中田慧振怀孕了，李善均突然召开记者会，大大方方公开了两人的婚讯，同时宣布妻子怀孕，当时他说：「妻子需要经常去医院，我不喜欢她偷偷摸摸地去。 」狂刷了一波好感。

2009年5月李善均和田慧振举行了婚礼，并在同年11月迎来了他们的第一个儿子，2011年又迎来了第二个儿子。



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