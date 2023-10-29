韓國無線台電視劇快被逼入死角！因缺製作費大刀砍掉多個編成，水木劇、金土劇快成歷史了

隨著OTT電視劇的崛起，無線台電視劇遭到重創。

《MOVING 異能》、《魷魚遊戲》等韓劇在全球範圍內受到人們的喜愛的同時，不少無線台目前都暫停了劇集的製作，並在相關時段開始播放綜藝節目、紀錄片等節目。



目前，KBS電視台在週三和週四不播放劇集，只播放日日劇、月火劇（週一週二播出的電視劇）和周末劇集。 MBC也將水木劇集（週三週四播出電視劇）縮減成周三劇。 而SBS則只在週四和週五、週六放劇集。與過去同時段播放月火劇、水木劇、周末劇、日日劇和晨間劇的情況大不同，十分蕭條。據業內人士稱目前還有很多電視劇的接檔劇都確定不了，換句話說根本沒有那麼多作品能夠接檔播出。



近年來，儘管韓劇在海外備受喜愛，但無法緩解無線台的困境。 各大無線台減少劇集製作的根本原因是比起投入的高昂成本，電視劇收視率卻走低，無法盈利。目前播出的劇集的收視率幾乎都很慘澹，停留在了個位數。

隨著OTT市場的擴大，電視台之間的競爭轉變為與OTT的競爭，業績逐漸下滑。 OTT系列劇的製作成本相當高，也願意挑戰無線台作品中難以見到的新穎題材，帶來了強烈的新鮮感。因此，在與OTT的競爭中，無線台逐漸逐漸失去了競爭力。



業內人士還透露，電視上播出的劇集受審查的限制，吸煙、飲酒、暴力、粗言穢語等表現並不容易，但在OTT上自由度更高，因此觀眾們也更容易入戲。

此外，由於電視台削減製作預算、財務惡化等原因，節目安排逐漸減少，觀眾可觀看的內容驟減，於是也趨向於轉向OTT平臺。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞