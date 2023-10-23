許光漢「闖韓」作《No Way Out》延遲開拍！李善均被替換「下車」，原本要演警察

李善均涉嫌吸毒引起了公眾的廣泛關注。

上周韓媒突然踢爆L姓頂級明星涉嫌吸毒，一天之後李善均所屬經紀公司出面回應，雖只說「正在確認相關傳聞，並表示將認真對待調查機關的調查」，但無疑坐實了L姓明星即是李善均的事實。 公司還透露，李善均受到了毒品供應者的恐嚇、威脅和勒索，並已向調查機關提交了訴狀。

作為韓國一線大咖，李善均近幾年作品不斷，光是待播、待進組拍攝的作品就有好幾部。 今日（23日）據圈內多位人士透露，李善均退出《No Way Out》的拍攝是不可避免的事情，正在調整細節中。 據組上周就通知了工作人員和相關演員，稱將延期2周拍攝，這段時間里要進行演員替換等，希望大家能夠諒解。



20日時《No Way Out》據組就李善均涉毒一事發表了官方聲明，表示先拍攝李善均以外的其他演員的戲份。 不過，因為其他演員和李善均的對戲場景較多，還要考慮到其他人的工作行程，據組在考慮之後做出了推遲拍攝、替換演員的決定。 而誰將接替李善均，尚未可知。

《No Way Out》講述了一位稀世兇犯出獄後，在懸賞200億韓元的「公開殺人委託」中，殺人者和被殺者之間展開的對決故事。 這部劇因是許光漢的「闖韓」作品，也受到了不少粉絲和網友的關注。 原本李善均要在片中飾演從殺人魔手中守護市民的警察，而原定他的開機時間為10月20日。

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