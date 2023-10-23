CHEN終於補辦婚禮，絕美婚紗照曝光！EXO全員出席，連在服役的KAI也到場祝賀

22日，EXO成員CHEN（金鍾大）在首爾某酒店與非藝人妻子舉行了婚禮。

雖然婚禮是非公開儀式，但現場照片也從賓客的 SNS 上傳出，吸引人們的視線。據悉，EXO 全體成員都出席婚禮，D.O.、伯賢、Xiumin、KAI 等人的照片在網路上公開，而 KAI 雖然正在服役，但依然堅持參加婚禮，展現了義氣。

오늘 결혼식 한 엑소 첸

시그니엘에서 했고 엑소 멤버들 다 참석했다고 함 pic.twitter.com/DB7TW5tOsd — (@theuniqu1_) October 22, 2023

今年8月所屬公司SM娛樂曾表示：「CHEN 因故未能舉行的婚禮將於10月舉行。」CHEN 在2020年1月宣佈女友懷孕和要結婚的消息，令人震驚。當時 CHEN 通過親筆信說：「有我了想要共度一生的女友。在這期間，有份祝福降臨到我的身邊。」同年4月第一個女兒出生，在服兵役的2022年1月在他服役期間，第二個女兒出生，成爲兩個孩子的父親。



另一方面，EXO 在7月發行了第七張正規專輯《EXIST》後，成員們也積極進行個人活動。 CHEN 在日本發行首張迷你專輯《Polaris》，並以名古屋演出爲開端，陸續在橫濱、大阪、岡山、北九州等日本5個城市共舉行8次《CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris -》。



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