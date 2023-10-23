【韓網熱帖】CHEN婚禮上播放了這首歌之後衝上「實時趨勢」的原因！粉絲氣炸：你怎麼敢
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【韓網熱帖】CHEN婚禮上播放了這首歌之後衝上「實時趨勢」的原因！粉絲氣炸：你怎麼敢

明星   2023年10月23日   星期一10:14   Tracy  

（封面圖源：SM娛樂）

EXO成員Chen在登記結婚3年之後，和妻子補辦了婚禮。

10月22日，Chen和妻子在首爾某酒店內補辦了婚禮，包括正在作為社會勤務要員服役中的Kai在內的所有EXO成員均出現在在了婚禮上，場面十分隆重。

儀式結束後，婚禮上使用的歌曲火速登上「實時趨勢」，引來無數網友的圍觀和討論。 Chen的婚禮上播放了《蝴蝶少女》這首歌曲，而這首歌和《彼得潘》、《你的世界》對EXO的粉絲們有著重要意義，尤其是《蝴蝶少女》稱得上是「Fan Song」，因此不少粉絲認為Chen在婚禮上播放《蝴蝶少女》根本就是不把粉絲放在眼中，何況從他公開妻子懷孕要結婚開始就從未被大部份粉絲接受過，罵他「完全不考慮團隊」。

相關貼文已經引爆網友熱議：
1. 我管你辦不辦婚禮，但你放《蝴蝶少女》我就很惱火
2. 這三首歌本來就是「fan song」，你到底腦子裡裝的什麼，完全脫離了常識，你不如說是10月的奇蹟去播放《12月的奇蹟》
3. 你是怎麼想的？ 居然敢放《蝴蝶少女》，粉絲對你來說算什麼，對你曾經愛過的這群人，你這麼無禮的嗎？
4. 讓你別碰《蝴蝶少女》，到底有沒有良心
5. 如果這都不叫欺騙粉絲的話，什麼叫欺騙？ 粉絲已經不是他的錢包了，聽到祝歌的那個瞬間我以為耳朵出現了問題，完全就是被抽了後腦勺的感覺，他聽著這首歌的時候到底是什麼心情，我的回憶全都崩塌了，好難過
6. 你應該對剩下的粉絲更好才對，現在是讓大家都離開你嗎
7. 我覺得他就是故意的，一直都是
8. 到了這個地步，我只覺得他是在欺騙粉絲，只有粉絲內心膠著
9. 這不是欺騙還是什麼？ 你只把粉絲當稱atm吧
10. 怎麼還不滾出團隊，氣死我了
11. 看來他腦子空空
12. 我不知道他對粉絲和EXO抱著怎樣的想法，反正是完全不尊重粉絲，一看就是個想怎麼就怎樣，只要自己開心就好的性格
13. 連不是粉絲的我都知道這首歌，瘋了
14. 這都不退隊？
15. 從他老婆未婚先孕開始，我就覺得他很噁心，無話可說
16. 這和粉絲鬧了多少年了，已經厭倦了
17. 他的行為和李晟敏有什麼區別？
18. 這可是連中文版都有的「fan song」啊

原文：https://theqoo.net/hot/2973425436?filter_mode=normal&page=2

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