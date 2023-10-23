许光汉「闯韩」作《No Way Out》延迟开拍！李善均被替换「下车」，原本要演警察

李善均涉嫌吸毒引起了公众的广泛关注。

上周韩媒突然踢爆L姓顶级明星涉嫌吸毒，一天之后李善均所属经纪公司出面回应，虽只说「正在确认相关传闻，并表示将认真对待调查机关的调查」，但无疑坐实了L姓明星即是李善均的事实。 公司还透露，李善均受到了毒品供应者的恐吓、威胁和勒索，并已向调查机关提交了诉状。

作为韩国一线大咖，李善均近几年作品不断，光是待播、待进组拍摄的作品就有好几部。 今日（23日）据圈内多位人士透露，李善均退出《No Way Out》的拍摄是不可避免的事情，正在调整细节中。 据组上周就通知了工作人员和相关演员，称将延期2周拍摄，这段时间里要进行演员替换等，希望大家能够谅解。



20日时《No Way Out》据组就李善均涉毒一事发表了官方声明，表示先拍摄李善均以外的其他演员的戏份。 不过，因为其他演员和李善均的对戏场景较多，还要考虑到其他人的工作行程，据组在考虑之后做出了推迟拍摄、替换演员的决定。 而谁将接替李善均，尚未可知。

《No Way Out》讲述了一位稀世凶犯出狱后，在悬赏200亿韩元的「公开杀人委托」中，杀人者和被杀者之间展开的对决故事。 这部剧因是许光汉的「闯韩」作品，也受到了不少粉丝和网友的关注。 原本李善均要在片中饰演从杀人魔手中守护市民的警察，而原定他的开机时间为10月20日。

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