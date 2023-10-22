想起「小新秀彬」了～TXT与《蜡笔小新》联动！拿MOA棒登场、和小新舞蹈Challenge

人气男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）将进入超人气日本动漫《蜡笔小新》世界！预告与宣传照就在昨（21）日释出，「超梦幻联动」引发K-POP圈轰动啦！

TXT所属公司BIGHIT MUSIC昨日宣布TXT将演出《蜡笔小新》特辑花絮〈TOMORROW X TOGETHER来了〉，成员会以本人角色登场，要教身为忠实粉丝的小新一家迷你五辑《The Name Chapter: TEMPTATION》中的收录曲〈Happy Fools〉舞蹈Challenge。〈Happy Fools〉是由成员然竣作曲、全员参与作词的歌曲，动画里将出现的舞蹈也由然竣创作。



从公开的照片可见成员们正是以上半年推出的迷你五辑造型登场，和小新都拿著TXT手灯「MOA棒」，小新果然是「MOA」无误啊！而小葵见到美男又要流口水了～！被画成动漫进入《蜡笔小新》世界，成员亦亲自配音，日语版、韩语版动画都配了音。成员们发表感想表示是很新鲜且特别的经验，且「和小时候常常看到的蜡笔小新合作，真的很有趣」。



▼《蜡笔小新：TOMORROW X TOGETHER来了》预告片



演出消息一出，粉丝MOA不禁想起「小新秀彬」，笑说「那个梦想成为小新的孩子，真的成为了小新」。「小新秀彬」这个tag在9月时一度成为Twitter热门，原因是成员秀彬练习生的照片曝光，据说他因为某次练习穿搭红黄配很像小新，自此之后在练习生间的绰号便是「小新」了XD，秀彬自己也很喜欢《蜡笔小新》，曾在直播上维妙维肖模仿阿呆，也会唱主题曲。



짱구를 꿈 꿨던 아이는 진짜 짱구가 됐습니다 pic.twitter.com/gsDfuU58x3 — 밤토리 (@mYJloveya) October 21, 2023

《蜡笔小新》为历久不衰的超人气日本动漫，不仅在日本，於韩国、台湾、港澳都拥有大批动漫迷，成人小孩都喜欢，近年‎韩国由於许多品牌接力和《蜡笔小新》联名，更引爆一波波《蜡笔小新》风潮，许多韩流明星除了TXT秀彬之外，少女时代俞利、美珠、宋江‎、ZB1章昊、DKB TEO与D1、TREASURE俊奎……等等都是《蜡笔小新》粉丝。TXT将在《蜡笔小新》登场，在日韩等地未演先轰动啊！

顺带一提，TXT应是《蜡笔小新》世界观中第二组出现的韩星，上一次出现的韩星是「伊开冺」，据说是以SHINee泰民为原型。



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