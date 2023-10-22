《Running Man》池錫辰又「日常裝熟」！不知李準演員出身，說錯話「要向MBLAQ粉絲道歉」
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《Running Man》池錫辰又「日常裝熟」！不知李準演員出身，說錯話「要向MBLAQ粉絲道歉」

綜藝   2023年10月22日   星期日19:00   草莓  

（封面圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

上週播出的《Running Man》邀請《7人的逃脫》三名主演嚴基俊、尹鐘焄與李準，開場「王鼻子」池錫辰「日常裝熟」又鬧笑話！

首先，池錫辰見嚴基俊很激動的說：「看了嚴基俊，我罵了很久呢！」嚴基俊默默的向旁邊尹鐘焄說：「我還沒在劇裡出現……」池錫辰瞬間出糗，裝熟被當場揭穿！池錫辰連人家是演好人都不知道，只好當眾道歉：「是我輕率了……」
（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

最好笑的是，池錫辰說李準「現在真的是演員了」，哈哈補充「他本來就是演員出道的」，池錫辰反駁哈哈：「唉呀，他哪是作為演員出道的？」結果被李準本人糾正：「我是演員出道的。」
（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

「真奇怪，不是MBLAQ嗎……」池錫辰馬上被全場抨擊，眾人你一言我一語「拍了《忍者刺客》！」、「他可是好萊塢演員啊！」、「Rain童年角色啊！」，池錫辰再次道歉結果又說錯話：「我向MBLAQ的粉絲們道歉……」李準馬上阻止他：「我退出MBLAQ很久了。」池錫辰狂出包笑翻觀眾啊！
（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

不過大家說的不算完全正確（李準自己也忘記！？），嚴格來說李準的出道作應是2008年MBC情境喜劇《他來了》，他隔年10月以偶像歌手MBLAQ出道，而電影《忍者刺客》（Ninja Assassin）是11月才上映的。2014年李準便不再續約，走完MBLAQ後專心演員之路，在《聽到傳聞》、《寧靜海》、《紅丹心》等戲劇作品都有好表現。
（圖源：MBC網站截圖）（圖源：bugs網站截圖）

（圖源：IMDb網站截圖）

▼快來看《Running Man》池錫辰狂出包片段（已定位0:38）

還有……（以下含有劇透）

池錫辰開場作為被冠上「污辱罪」啊，其他人還以為是「輕舉妄動罪」呢！製作組給的理由是「一句『哪是演員出道啊』帶給他人污辱感，完全不是他自以為的「假裝看過嚴基俊的戲」，搞錯方向讓大家笑翻，李準這名受害者也被逗樂XDD
（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

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