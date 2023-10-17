《魔鬼的計謀》腦性理工男認證！河錫辰：「往後參賽者的聚會都由我買單！」

演員河錫辰除了戲劇演出外，也多次出演益智型綜藝節目，是大家公認的腦性男，而他的聰明也在最近新的實境益智節目《魔鬼的計謀》中展露無遺，最終由河錫辰獲得優勝，抱走總獎金2億5千萬韓元。

《魔鬼的計謀》是一個實境益智型節目，邀請了身分分別為Youtuber、醫生、律師、職業玩家、棋士、演員、歌手、主持人等共12人，在7日內住在同一空間並不斷進行多種遊戲，也隨時進行淘汰，最終優勝玩家將獲得高額獎金。



河錫辰表示，在節目中自己想要說的話應該都清楚的被表達出來，12位出演者在同住1週的期間，大家各自展開了自己的比賽，最終他也成了最後生存者，有著代表性與象徵性的感覺。河錫辰還謙虛地表示自己完全沒想過會得到最後優勝，第一次做訪談的時候是去年年底，製作組隊他說「您會成為贏家」，也知道作家們也在為他加油，不過身為出演者的一員，則是沒有想過要得到優勝。



河錫辰在節目中所獲得的獎金，在繳稅之前的總額是2億5千萬韓元，他也表示獎金還完完整整的在存摺裡，在10月份會好好思考要如何好好地使用。也因為這筆錢其實不是能夠一下子用完的金額，他認為需要有明確的計畫才對，不能任意的使用，並且在節目公開之前，不能顯露出任何線索讓大家得知他是最終獎金的優勝者。



河錫辰表示自己沒想過要贏得優勝，而是做為出演者的心思較多，更希望自己是一個能夠將這個節目變得更有趣的成員，如果抱持著想要奪冠的心態，那遊戲呈現出來可能就會有點討厭。他也透露，後來這幾位出演者之間的幾次聚會時，自己都會默默去結帳。

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