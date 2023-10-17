鄭有美因李瑞鎮的一通電話飛往紐約！結果竟拒絕李瑞鎮提出的《一日三餐：美國篇》出演邀約

日前在《李瑞鎮的紐約紐約2》中，李瑞鎮與羅暎錫PD、李祐汀作家、金大柱作家一起去蒙托克2天1夜旅行。

回到宿舍的李瑞鎮說：「要和有美 FaceTime 嗎？現在傳簡訊來了。」之後打了視訊電話，鄭有美就說：「爲什麼不帶我去呢？我現在一直休息到週日。」表達遺憾之情。

接著，李瑞鎮說：「呀～快點去穿上衣服，出發去機場吧！坐晚上的飛機飛到紐約，我會去接你的。」一旁的羅PD就問：「有美呀～真的要來嗎？我們要去看紐約大都會 ＶＳ洛杉磯天使隊的棒球比賽。」李瑞鎮：「大谷大谷！你不是喜歡大谷嗎？」掛斷電話後，金大柱作家馬上查完飛往紐約的飛機座位只有1個，李瑞鎮說：「呀～這個也是是運氣啊！」24小時後鄭有美就出現在美國機場。



在機場重逢後一行人去了餐廳吃飯，李瑞鎮說鄭有美是他唯一認識的韓國明星，他繼續說：「以後只要是我出演的節目，都決定帶上你，在美國拍《一日三餐》的話，也會帶著你。」羅PD說問了李瑞鎮想要和誰一起拍《一日三餐：美國篇》呢？李瑞鎮就說雖然不知道要和誰一起拍，但必須帶上有美。



對此，鄭有美就說：「雖然是另一件事情，但是看了廉晶雅姐姐篇，我想跟晶雅姐姐一起拍一次。」一旁的李瑞鎮表示自己和廉晶雅也很熟，羅PD就「亂造謠」說：「有美要跟晶雅合作，要跟李瑞鎮絕交了。」要不然就大家一起拍個《一日三餐：美國篇》嘛 XD 之前羅PD有問李瑞鎮想要找誰一起拍，除了鄭有美外，他提到了玉澤演，羅PD還問金光奎怎麼樣？李瑞鎮：「那個哥哥一點用處都沒有（笑）！」



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