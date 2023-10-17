《魔鬼的计谋》脑性理工男认证！河锡辰：「往后参赛者的聚会都由我买单！」

演员河锡辰除了戏剧演出外，也多次出演益智型综艺节目，是大家公认的脑性男，而他的聪明也在最近新的实境益智节目《魔鬼的计谋》中展露无遗，最终由河锡辰获得优胜，抱走总奖金2亿5千万韩元。

《魔鬼的计谋》是一个实境益智型节目，邀请了身分分别为Youtuber、医生、律师、职业玩家、棋士、演员、歌手、主持人等共12人，在7日内住在同一空间并不断进行多种游戏，也随时进行淘汰，最终优胜玩家将获得高额奖金。



河锡辰表示，在节目中自己想要说的话应该都清楚的被表达出来，12位出演者在同住1周的期间，大家各自展开了自己的比赛，最终他也成了最后生存者，有著代表性与象徵性的感觉。河锡辰还谦虚地表示自己完全没想过会得到最后优胜，第一次做访谈的时候是去年年底，制作组队他说「您会成为赢家」，也知道作家们也在为他加油，不过身为出演者的一员，则是没有想过要得到优胜。



河锡辰在节目中所获得的奖金，在缴税之前的总额是2亿5千万韩元，他也表示奖金还完完整整的在存摺里，在10月份会好好思考要如何好好地使用。也因为这笔钱其实不是能够一下子用完的金额，他认为需要有明确的计画才对，不能任意的使用，并且在节目公开之前，不能显露出任何线索让大家得知他是最终奖金的优胜者。



河锡辰表示自己没想过要赢得优胜，而是做为出演者的心思较多，更希望自己是一个能够将这个节目变得更有趣的成员，如果抱持著想要夺冠的心态，那游戏呈现出来可能就会有点讨厌。他也透露，后来这几位出演者之间的几次聚会时，自己都会默默去结帐。

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