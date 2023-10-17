行程太滿！亮眼新人崔顯旭原訂出演李應福導演新作《我也反對我的戀愛》計畫告吹

演員崔顯旭日前因個人行為而爆發些許爭議，他雖立即以手寫信向大眾致歉，但似乎餘波盪漾仍影響到他的既定計畫，原本將出演的新作《我也反對我的戀愛》並可望搭配高旻示，日前傳出已不參與此作品演出。

日前相關人士向韓媒體「Sports Chosun」提到，崔顯旭對於正在討論是否出演的新作品《我也反對我的戀愛》已鄭重謝絕了演出。崔顯旭因近期行程滿檔，接演許多電視劇與廣告等，對於新作《我也反對我的戀愛》因行程難以調整的關係而辭演，不過仍讓大家聯想到可能先前爆發的私生活爭議也有些許影響。



《我也反對我的戀愛》劇情描述和前男/女朋友重逢，是彼此熟悉之戀情的延續？又或者是兩人不明白對方之戀愛的開始？所展開的一段故事。本作品將由《太陽的後裔》《鬼怪》《陽光先生》《Sweet Home》等作品的導演李應福執導，原定由崔顯旭飾演本劇男主角金泰京，不過目前計畫告吹，將另覓男主角人選。



崔顯旭出道於網路劇集，之後陸續演出了SBS《Racket少年團》、tvN《二十五．二十一》、Wavve《弱美男英雄Class1》等等，持續不斷推出不同新作品，崔顯旭可說是相當活躍的新人演員之一，更是透過以上作品獲得好評，持續出演了《D.P逃兵追緝令2》以及tvN《閃亮的西瓜》，接下來10月23日還有新劇集作品《High Cookie》即將透過U+行動tv公開，曝光度相當高。

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