「月刊家CP」金知碩&庭沼玟再合體！金知碩大吃醋李相二，見庭沼玟與丁文晟吻戲喊安堆～

金知碩與庭沼玟這對螢幕情侶在合作《月刊家》時就頗有火花，只可惜收視不佳沒能爆紅，真正讓他們受到熱烈討論是在庭沼玟拍攝《還魂》時收到了金知碩滿富誠意且「超級甜」的咖啡車。

*前情提要：‎《月刊家》售後！金知碩貼心列出七點「庭沼珉使用法」，網友：這是我看過最甜的咖啡車／

‎化學反應太強啦～金知碩曾為庭沼珉寫下最甜應援「庭沼珉使用法」，拍攝《月刊家》還刻意為她遲到

時隔一年多，這兩名演員兼YouTuber終於再次合作，庭沼玟YouTube「ssomday」新企劃「沼談沼談」第二集訪談邀請到金知碩，「李相二還是金知碩？我真的很傷心……」金知碩開場沒多久就抱怨為什麼自己不是第一個嘉賓，也委屈的說為什麼是大白天拍攝而非晚上，天氣讓他熱得受不了，而且來到現場只有一杯迎賓飲料沒有烤肉。回顧李相二那集就會知道，李相二是在燈光美氣氛佳的晚上拍攝，而且兩人可是真的在露營地露營烤肉吃啊XDD



讓金知碩傷心的不止上述，他還爆料庭沼玟私下傳訊息都會喊他「BROOOOOOO」完全不是喊「歐巴」，乾脆要庭沼玟喊他「知碩hiong」，用弟弟喊哥哥的用法。接下來金知碩繼續講，庭沼玟也反擊了，說自己曾打電話給金知碩但被敷衍，兩個人互翻舊帳的結果就是決議打平。



雖然兩人一年多沒見面了，但年初金知碩曾為庭沼玟與丁文晟主演的舞台劇《莎翁情史》捧場，以台上台下的距離看著庭沼玟，他說「嚇了一跳」，因為平時認為庭沼珉小小隻的很可愛，但看了演出發覺舞台上的她「很高大」、「很帥氣」。話鋒一轉談到吻戲，金知碩馬上演出他的內心小劇場，說自己彷彿親哥哥一樣暗自喊著「安堆」（不行）、「啊──」，但還是發生了。



▼庭沼玟與丁文晟今年初曾搭檔主演‎《莎翁情史》，另外兩對是金裕貞與金聖喆、蔡秀彬與李相二



金知碩後來還一度發覺彼此是商業關係，因為根本不曾私下約出去吃飯，但庭沼珉反駁，認為IFTJ就是有事才會互相聯絡。兩個人最後聊想再次合作的戲劇題材，從不倫戀、精靈到殭屍都有XD 網友看完影片都很樂見兩人再次合作呀！

▼影片已超過70萬點閱了呢（金知碩頻道亦上架稍短的版本）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞