TXT然竣吐露現代男團遺憾現況：老實說男團活動有點困難！韓網友不買帳：誰讓你們缺乏大眾性

如今K-POP界女團百花齊放之際，男團的發展卻有些勢頭不足。

(G)I-DLE、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、aespa 是目前K-POP界最火的女團，每一次回歸勢必引爆火熱反響，女團百花齊放、爭奇鬥艷的同時，襯得男團的發力略顯疲軟，就連 SEVENTEEN 拿了 2023 TMA 大賞，都會被韓國不少網友酸「毫無含金量」、「大賞無意義」。



GOT7 成員 BamBam 的 YouTube 綜藝《Bam Home》邀請了男團 TOMORROW X TOGETHER 崔然竣作客，兩人聊天期間，然竣吐露了當代男團的遺憾現狀。BamBam 問然竣：「二代和三代之間『斷代』的時間比較長，但三代和四代好像不是這樣。 作為四代活動的感覺如何？ 應該和我們不一樣吧。」 然竣思索了片刻之後才慎重回答道：「老實說四代活動... 我覺得有點困難，我認為男團很少受到關注，這點讓我很遺憾，希望大家能夠認識到更多的男團。」 一席話即刻獲得了 BamBam 的共鳴，他也附和道：「這一點我從很久之前就深有體會，我們非常渴望大眾的關注。」 接著，然竣也指出現在的音源排行榜上幾乎都是女團們的歌曲，「當然她們的歌曲很好聽，但是男團的歌曲也有很多很好聽的啊。」



這期節目很快就在網友之間引發了熱議，大家紛紛表示：「連專輯銷量超過200萬張，在高尺小巨蛋開過演唱會的男團都很在意音源成績啊」、「那看看現在的 RIIZE，只要歌曲選得好，大家會口口相傳的」、「 那男團的歌曲和舞蹈就好好跟隨大眾的喜好啊，偏偏要迎合粉絲群，如果你們也有適合大眾口味的歌曲的話，成績怎麼可能差」、「HYBE就很會選歌，柾國的歌就很好聽」、「肯定會苦惱，作為歌手，粉絲再怎麼多，音源成績不好的話就會有切身體會吧」、「 『讓大家去聽』這句話就有問題，好歌曲是不需要勸大家去聽的，會從各個管道鑽入你的耳朵」等。

▼ TXT 近期推出的新歌〈Chasing That Feeling〉：



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