「月刊家CP」金知硕&庭沼玟再合体！金知硕大吃醋李相二，见庭沼玟与丁文晟吻戏喊安堆～

金知硕与庭沼玟这对萤幕情侣在合作《月刊家》时就颇有火花，只可惜收视不佳没能爆红，真正让他们受到热烈讨论是在庭沼玟拍摄《还魂》时收到了金知硕满富诚意且「超级甜」的咖啡车。

*前情提要：‎《月刊家》售后！金知硕贴心列出七点「庭沼珉使用法」，网友：这是我看过最甜的咖啡车／

‎化学反应太强啦～金知硕曾为庭沼珉写下最甜应援「庭沼珉使用法」，拍摄《月刊家》还刻意为她迟到

时隔一年多，这两名演员兼YouTuber终於再次合作，庭沼玟YouTube「ssomday」新企划「沼谈沼谈」第二集访谈邀请到金知硕，「李相二还是金知硕？我真的很伤心……」金知硕开场没多久就抱怨为什么自己不是第一个嘉宾，也委屈的说为什么是大白天拍摄而非晚上，天气让他热得受不了，而且来到现场只有一杯迎宾饮料没有烤肉。回顾李相二那集就会知道，李相二是在灯光美气氛佳的晚上拍摄，而且两人可是真的在露营地露营烤肉吃啊XDD



让金知硕伤心的不止上述，他还爆料庭沼玟私下传讯息都会喊他「BROOOOOOO」完全不是喊「欧巴」，干脆要庭沼玟喊他「知硕hiong」，用弟弟喊哥哥的用法。接下来金知硕继续讲，庭沼玟也反击了，说自己曾打电话给金知硕但被敷衍，两个人互翻旧帐的结果就是决议打平。



虽然两人一年多没见面了，但年初金知硕曾为庭沼玟与丁文晟主演的舞台剧《莎翁情史》捧场，以台上台下的距离看著庭沼玟，他说「吓了一跳」，因为平时认为庭沼珉小小只的很可爱，但看了演出发觉舞台上的她「很高大」、「很帅气」。话锋一转谈到吻戏，金知硕马上演出他的内心小剧场，说自己彷佛亲哥哥一样暗自喊著「安堆」（不行）、「啊――」，但还是发生了。



▼庭沼玟与丁文晟今年初曾搭档主演‎《莎翁情史》，另外两对是金裕贞与金圣喆、蔡秀彬与李相二



金知硕后来还一度发觉彼此是商业关系，因为根本不曾私下约出去吃饭，但庭沼珉反驳，认为IFTJ就是有事才会互相联络。两个人最后聊想再次合作的戏剧题材，从不伦恋、精灵到僵尸都有XD 网友看完影片都很乐见两人再次合作呀！

▼影片已超过70万点阅了呢（金知硕频道亦上架稍短的版本）



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