曾因校暴爭議退團！(G)I-DLE前成員穗珍沉寂2年半重新出發，本月內SOLO出道

今日據韓媒報道，女團(G)I-DLE前成員穗珍已簽約新生企劃社BRD Communications，正在以10月內SOLO出道為目標進行準備。

穗珍2018年作為女團(G)I-DLE主舞和副唱出道，優秀業務實力吸引眾多粉絲。 2021年初有網友爆料穗珍是校園暴力加害者，指控她在中學時帶頭霸凌、讓爆料者妹妹和朋友在洗手間互扇巴掌，受害者至今仍走不出傷痛。之前爆料穗珍國中時期抽煙喝酒的帖子也再次被提起，演員徐信愛也PO文暗示曾被穗珍身邊人霸凌。多名網友接連爆料在韓網引起高度討論。



當時穗珍和所屬社CUBE娛樂均否認校暴，並對爆料者提出起訴。 但警方經過長時間調查後，最終在去年3月對爆料者做出不移交（無嫌疑）的決定，所屬社也發聲明表示尊重警方決定。 而網路上被爆料的種種事蹟至今仍未有後續。

因霸凌爭議影響較大，CUBE娛樂於2021年3月決定穗珍暫停活動，8月正式宣佈退出(G)I-DLE，其餘成員以5人形式繼續活動。



沉寂多時後，穗珍今年6月30日開通個人IG重新開始與粉絲溝通，立即有人猜測她準備回歸演藝圈。 目前穗珍IG擁有282萬粉絲，每篇貼文均有過百萬點讚。



對於穗珍復出消息，韓網友大部份持冷感態度（*不代表本網站立場！）：「只有受害者可憐」「當時就很多外國人罵徐信愛，這下會更嚴重吧」「如果這麼理直壯氣，當初為何退團呢？」 「居然還有人給她出專輯」「應該是看準外國粉絲市場」「偏偏選在（另一名）校暴受害者YouTuber去世的時機（*被稱為現實版《黑暗榮耀》的爆料者表藝林近日被警方發現溺亡）」。 也有少數網友為她應援：「校暴男偶像和嗑藥藝人都厚著臉皮活動，穗珍有什麼不行呢」。

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