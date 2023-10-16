LE SSERAFIM金采源因健康問題中斷活動！組合暫時4人體制活動
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LE SSERAFIM金采源因健康問題中斷活動！組合暫時4人體制活動

明星   2023年10月16日   星期一13:08   Yuan  

（封面圖源：IG@_chaechae_1、X@le_sserafim）

今日（16日），SOURCE MUSIC 通過正式立場公開金采源的健康狀態及今後日程相關公告。

首先，SOURCE MUSIC 解釋說：「金采源在接受A型流感治療後，恢復狀態的過程中出現眩暈症狀。本月13日再次前往醫院，根據醫療團隊的建議需要暫時休息和穩定。」
（圖源：TVDaily）

因此，金采源暫時集中於恢復健康，包括當天預定的《NPOP》事前錄製在內，暫時不參加日程。對此，SOURCE MUSIC 表示：「LE SSERAFIM 暫時將以4人組的形式進行活動，希望粉絲們能夠諒解。本公司把藝人的健康放在第一位，盡最大努力讓金采源以健康的面貌和粉絲們見面。」

而 LE SSERAFIM 本月3日結束首場單獨巡演《FLAME RISES》雅加達演出，原計劃7日、8日在曼谷舉行此次巡演最終站，但由於金采源、許允眞、Kazuha 確診A型流感，演唱會被迫取消。
（圖源：X@le_sserafim）

另外，LE SSERAFIM 將在27日發行首張英語數位單曲〈Perfect Night〉，公開的概念照中，她們坐在粉紅色跑車，擺出自由奔放的姿勢，展現酷帥魅力，真實地描述「快樂少女的夜晚」，也讓人好奇這次歌曲會是什麼樣的風格呢！
（圖源：SOURCE MUSIC）

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