帥而自知朴寶劍：我知道自己很帥啦！自曝開設IG的原因

「我也知道自己很帥啦！」（笑）

前兩日時尚雜誌《ESQUIRE KOREA》公開了一則「朴寶劍看著鏡子時的想法」的影片，朴寶劍為粉絲們解惑。



第一個問題就是「今天的TMI」，朴寶劍認真回答：「今早本來想去游泳的，後來沒去。 昨天早上游完泳之後，帶著很輕鬆的心情完成了工作，即使是我本人都覺得昨天很帥，所以今早也打算這樣，但卻因為起晚了沒來得及去游泳。」

接著朴寶劍在與主持人聊天對答的過程中提及到開設IG的原因。 他坦言：「假帳號越來越多了，其實我並不是一個活躍在SNS上的人，猶豫了很久要不要開，最後還是覺得不應該讓粉絲朋友們被假帳號騙到，所以才開設了帳號。 」

除了「花美男」稱號之外，朴寶劍也被粉絲們稱作「對鏡自拍達人」，被問及是否有自拍小妙招時，朴寶劍表示：「其實我不太會拍自拍，鏡子中我看起來很舒服很自然的話，拍出來的照片感覺都很好看。 」主持人追問寶劍「看到自己在鏡中的樣子會有什麼想法」時，他誠實地回答說：「長得真帥，眼睛、鼻子、嘴巴我都很滿意。」剛說完又覺得很不好意思，立馬向鏡頭道歉，引得現場眾人哈哈大笑。



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