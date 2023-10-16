曾因校暴争议退团！(G)I-DLE前成员穗珍沉寂2年半重新出发，本月内SOLO出道

今日据韩媒报道，女团(G)I-DLE前成员穗珍已签约新生企划社BRD Communications，正在以10月内SOLO出道为目标进行准备。

穗珍2018年作为女团(G)I-DLE主舞和副唱出道，优秀业务实力吸引众多粉丝。 2021年初有网友爆料穗珍是校园暴力加害者，指控她在中学时带头霸凌、让爆料者妹妹和朋友在洗手间互扇巴掌，受害者至今仍走不出伤痛。之前爆料穗珍国中时期抽烟喝酒的帖子也再次被提起，演员徐信爱也PO文暗示曾被穗珍身边人霸凌。多名网友接连爆料在韩网引起高度讨论。



当时穗珍和所属社CUBE娱乐均否认校暴，并对爆料者提出起诉。 但警方经过长时间调查后，最终在去年3月对爆料者做出不移交（无嫌疑）的决定，所属社也发声明表示尊重警方决定。 而网路上被爆料的种种事迹至今仍未有后续。

因霸凌争议影响较大，CUBE娱乐於2021年3月决定穗珍暂停活动，8月正式宣布退出(G)I-DLE，其余成员以5人形式继续活动。



沉寂多时后，穗珍今年6月30日开通个人IG重新开始与粉丝沟通，立即有人猜测她准备回归演艺圈。 目前穗珍IG拥有282万粉丝，每篇贴文均有过百万点赞。



对於穗珍复出消息，韩网友大部份持冷感态度（*不代表本网站立场！）：「只有受害者可怜」「当时就很多外国人骂徐信爱，这下会更严重吧」「如果这么理直壮气，当初为何退团呢？」 「居然还有人给她出专辑」「应该是看准外国粉丝市场」「偏偏选在（另一名）校暴受害者YouTuber去世的时机（*被称为现实版《黑暗荣耀》的爆料者表艺林近日被警方发现溺亡）」。 也有少数网友为她应援：「校暴男偶像和嗑药艺人都厚著脸皮活动，穗珍有什么不行呢」。

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