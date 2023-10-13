「狗狗CP」再合體！《大力女子姜南順》公開朴寶英&朴炯植最新劇照，「無辜大眼+超萌身高差」六年未變！

JTBC周末劇《大力女子姜南順》今日公開朴寶英和朴炯植的客串劇照，6年過去可愛度絲毫不減，讓人超級期待啊！

《大力女子姜南順》是《大力女子都奉順》的世界觀擴張版，講述天生怪力的母女三代在江南一帶調查犯罪的故事，由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐擔任主演。 首部開播後一直評價很高，尤其主演朴寶英和朴炯植的超萌「狗狗CP」讓人念念不忘。 續篇宣佈有二人客串後引起超多劇迷期待，今日公開的第3集劇照中，兩人終於變回奉順和敏赫啦！



劇照中，都奉順（朴寶英 飾）在警局接受調查，安敏赫（朴炯植 飾）急切地推門而入，貼心安慰奉順、溫柔撫摸她的頭髮，令她重新展露笑容。 這熟悉又可愛的一幕真的很刺激多巴胺分泌啊！



不僅如此，劇照還透露吉中干（金海淑 飾）將與都、安會面。 吉中干被稱為馬場洞活生生的傳說，只見她威風堂堂地來到警局，對都奉順和安敏赫伸出大拇指、還主動與二人握手，令人好奇究竟發生什麼事。



製作組表示「狗狗CP」將帶來令人心動的化學反應，大力家族的相遇也十分愉快。 第3集將在明晚公開，海外觀眾可通過Netflix收看！

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