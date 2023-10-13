李帝勳最新寫真花絮公開，黑紗透視裝太誘惑！海量美照安撫粉絲擔憂：「腸炎快速恢復中」

感謝所屬社公開超多、超養眼的花絮照片！哎這家公司好像是李帝勳自己的，那麼感謝李帝勳對廣大粉絲的善解人意...... XDD

李帝勳近日為《Marie Claire BIFF Edition》（釜山電影節特刊）拍攝寫真，並通過所屬社COMPANY ON公開多張花絮照片，似乎還有正片未收錄的大尺度造型...！

黑色絲質襯衫襯托得肌膚更加白皙、手臂線條更顯起伏：





牛仔衣這套表情格外俏皮：







李帝勳這次拍了好幾套黑色服裝的造型，寬肩細腰引人矚目：









這清純無辜的眼神和飽滿扎實的手臂，反差感太令人尖叫！





實力詮釋什麼叫臉很單純，但身材並不......





最後還有一組似乎未被收錄進正片的造型，李帝勳居然穿上半透明的紗質上衣，若隱若現地秀出起伏跌宕的肌肉線條，還擺出引人犯罪的pose和表情，真的相當犯規：







其實《Marie Claire》都還沒有公開寫真正片，李帝勳卻早早放出了花絮，也許是為了安慰擔心他身體狀況的粉絲。 早先李帝勳原定與朴恩斌一同擔任《第28屆釜山國際電影節》的主持人，但因突發缺血性腸炎接受手術、必須住院休養，無奈缺席本月4日的開幕式。

所屬社公開這係列照片時表示，李帝勳目前正在快速回復，不久後就會以健康的面貌跟大家見面，也囑叮大家保重身體、當心感冒。更多美照可以到所屬社官方Post去看，希望李帝勳早日康復重啟活動哦！



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