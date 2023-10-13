Apink前成员洪瑜暻明日当新娘！好姐妹郑恩地大力祝福：妹妹要好好生活♥

Panda甚至K-POP圈许多粉丝都记得曾有那么一个偶像，她是Apink前成员洪瑜暻，2011年与朴初珑、尹普美、郑恩地、孙娜恩、金南珠与吴夏荣一同以「Apink」之名出道，可惜2013年便退出。

洪瑜暻退出Apink，经纪公司A Cube娱乐官方说法是洪璟瑜决定以学业为重，但后续其父出面替女儿喊抱不平，说她是被迫退团，也要求公司让洪瑜暻回到Apink。不过，洪瑜暻最后还是没有回归，改将重心放在学业，走上了服装设计师之路，成果也很亮眼。



2021年，洪瑜暻罕见接受采访，时隔8年首度公开提及Apink，表示一直以来都很珍惜这个名字，就算能重新出道她也拒绝了，只因想守护「Apink」。据悉，洪瑜暻和Apink成员这些年来还是维持联系，和郑恩地更是情同姐妹，好感情不曾生变。



昨晚（12日），洪瑜暻突然宣布自己将在本周六，也就是明（14）日结婚，手写信中表示时间虽然很短，但遇到了总给自己信心、想一辈子在一起的人，请大家祝福她的新开始，她也会好好照顾自己、好好生活。她也发布了一系列个人婚纱照，分享身为新娘的喜悦。



而这两篇文章底下都有郑恩地留言，留言「结婚后更常见面吧♥」（洪瑜暻应好）、「好漂亮ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，郑恩地更在限时动态发布两人合照写下：「我妹妹要好好生活♥ㅠㅠㅠ♥」，洪瑜暻转发，但遗憾的说：「姐姐不能来最可惜……」



年29岁的洪瑜暻即将结婚，让粉丝感叹光阴似箭，也祝福洪瑜暻要迈入下个人生阶段，她与郑恩地的好感情能维持至今更是令人羡慕呢！

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