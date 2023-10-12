《魔鬼的計謀》結局你怎麼看？參賽者你最欣賞誰？河錫辰、李偲源、軌道、徐東珠？

Netflix益智競賽節目《魔鬼的計謀》10日已播出大結局，不曉得12名參賽者中，你最欣賞誰的策略與作風呢？結局你又服氣嗎？還是另有想法？



（以下有雷）



《魔鬼的計謀》幾乎從第一場病毒遊戲就奠定了日後發展，李偲源會和同為反派陣容的金東載、紀堯姆結盟，剩下的人除了靠自己的河錫辰，幾乎都向提出「要保護弱者」的軌道靠攏。後來由於紀堯姆、金東載接連被淘汰，李偲源找上了一直想聯手的河錫辰……

兩大聯盟逐漸形成，為首的分別是李偲源與河錫辰、軌道與徐東珠，而河錫辰也慢慢實現自己說過的話──證明軌道的福利國家模型、寄生者聯盟是錯誤的。隨著參賽者逐漸被淘汰，果不其然留下河錫辰與軌道闖入決賽，儼然成為資本主義與社會主義之爭的縮影。



最終由「河工」（河錫辰+工科大學）河錫辰拿下勝利，結局可以說不意外，但換作是軌道，或是闖入準決賽的徐東珠拿下勝利，似乎也不會令人訝異。對於河工拿下勝利，不少網友評價大快人心、實至名歸，表示河工真的太帥了！正因為河錫辰確實證明了軌道的理想「並不理想」，而且軌道的作法讓遊戲失去更多變化與可看性。河工最後能贏，神來一筆將自己送進監獄拿到10皮斯的環節亦堪稱一絕，擁有多枚皮斯的他直到最後仍是軌道與東珠眼中的「強者」，而且是「弱者們」難以匹敵的。



不過，也有人認為軌道事實上已達成了目的，能讓半準決賽「數字式比大小」撲克牌桌上高達七個人，已經很不容易了。還有，幾場比賽下來，就算他沒有表現強烈的競爭意識、絕不把自己的利益放在第一順位，卻總能反轉劣勢讓自己安全過關，只不過最後關頭仍踢到鐵板，幫助別人的下場就是皮斯不足、起跑點就輸了河工。



除了河工和軌道兩名闖進決賽的參賽者，徐東珠、李偲源、金東載、紀堯姆……等人也各擁人氣，就算不是決賽熱門人選，也是網友嘆息太早被淘汰的人。按照專長來說，撲克玩家金東載最該坐上半準決賽牌桌，而棋士趙涓祐最該到監獄挑戰盲棋，徐東珠在準決賽會因軌道的失誤被提早淘汰也是意料之外，否則她若進入決賽，憑驚人的記憶力不一定會輸河工，勝寛、郭俊彬長時間在牌桌上耗盡能耐而遭淘汰，以及李偲源「捨身」奉獻河工也令人感到惋惜。



然而，整個節目最為人詬病的還是選角，除了上述軌道的「寄生者聯盟」導致遊戲可看性降低外，也有不少人提出不該讓參賽者合宿，合宿的下場就是彼此有了感情不容易產生激烈競爭，還有人說年齡差距過大也是錯誤，容易導致年長者想照顧年少者，年少者又不敢直接對付年長者。

對於《魔鬼的計謀》，你還有什麼見解呢？這樣的結局你服氣嗎？或說你更希望誰闖入決賽、誰拿下冠軍呢？如果有第二季，又有什麼期待呢？

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