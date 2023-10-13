爆笑30秒！D.O.&李光洙同框怎麼越看越像愛豆小鮮肉RIIZE

竟然從EXO D.O.和李光洙身上看到了小鮮肉的影子！

綜藝大神羅䁐錫PD新綜藝《種瓜得瓜種豆得豆》（簡稱《瓜瓜豆豆》）邀請了李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦等娛樂圈好友參演，以愉快的紀錄片形式，展現他們在農村耕種一小塊土地期間所發生的趣事。 節目組宣傳照、預告影片齊發，死黨們的默契讓觀眾們看後垂直入坑，就等著13日正式開播。



當D.O.和李光洙坐在一起同框時，有眼尖的網友從他倆的身上看到了新男團RIIZE人氣成員元彬和ANTON的影子（笑）！D.O.梳著中分微捲髮，露出額頭的中間，李光洙的則是最近超流行的「中長狼尾頭」。 兩人非常規矩地坐著，尤其是李光洙一臉呆萌又慎重的表情，還把雙手老實地放在膝蓋上。兩人看上去就是一對「笨笨」的兄弟。

아니 도경수 이광수 머리 보고 머리가 왜저러지 라고 생각했대 아 웃뎌 pic.twitter.com/HIhX16mLo9 — 곤약 (@112D5_) October 11, 2023

개웃겨일하라니까

mz원빈사원 상사몰래 앤톤이랑 사진 찍음 pic.twitter.com/RnCo6lLDJs — w (@1bini_) October 11, 2023

其實是因為他倆的髮型和元彬、ANTON極為相似，這才有了網友的調侃，大家紛紛評論稱：「怎麼說呢，確實有點像」、「笑死我了，李光洙光是坐在那裡我就忍不住笑了」、「髮型如出一轍」、「我懂PO主想說什麼」、「李光洙很帶感」、「這真不是嘲諷他們，就是覺得搞笑」等。

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