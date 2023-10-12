《魔鬼的计谋》结局你怎么看？参赛者你最欣赏谁？河锡辰、李偲源、轨道、徐东珠？

Netflix益智竞赛节目《魔鬼的计谋》10日已播出大结局，不晓得12名参赛者中，你最欣赏谁的策略与作风呢？结局你又服气吗？还是另有想法？



（以下有雷）



《魔鬼的计谋》几乎从第一场病毒游戏就奠定了日后发展，李偲源会和同为反派阵容的金东载、纪尧姆结盟，剩下的人除了靠自己的河锡辰，几乎都向提出「要保护弱者」的轨道靠拢。后来由於纪尧姆、金东载接连被淘汰，李偲源找上了一直想联手的河锡辰……

两大联盟逐渐形成，为首的分别是李偲源与河锡辰、轨道与徐东珠，而河锡辰也慢慢实现自己说过的话――证明轨道的福利国家模型、寄生者联盟是错误的。随著参赛者逐渐被淘汰，果不其然留下河锡辰与轨道闯入决赛，俨然成为资本主义与社会主义之争的缩影。



最终由「河工」（河锡辰+工科大学）河锡辰拿下胜利，结局可以说不意外，但换作是轨道，或是闯入准决赛的徐东珠拿下胜利，似乎也不会令人讶异。对於河工拿下胜利，不少网友评价大快人心、实至名归，表示河工真的太帅了！正因为河锡辰确实证明了轨道的理想「并不理想」，而且轨道的作法让游戏失去更多变化与可看性。河工最后能赢，神来一笔将自己送进监狱拿到10皮斯的环节亦堪称一绝，拥有多枚皮斯的他直到最后仍是轨道与东珠眼中的「强者」，而且是「弱者们」难以匹敌的。



不过，也有人认为轨道事实上已达成了目的，能让半准决赛「数字式比大小」扑克牌桌上高达七个人，已经很不容易了。还有，几场比赛下来，就算他没有表现强烈的竞争意识、绝不把自己的利益放在第一顺位，却总能反转劣势让自己安全过关，只不过最后关头仍踢到铁板，帮助别人的下场就是皮斯不足、起跑点就输了河工。



除了河工和轨道两名闯进决赛的参赛者，徐东珠、李偲源、金东载、纪尧姆……等人也各拥人气，就算不是决赛热门人选，也是网友叹息太早被淘汰的人。按照专长来说，扑克玩家金东载最该坐上半准决赛牌桌，而棋士赵涓佑最该到监狱挑战盲棋，徐东珠在准决赛会因轨道的失误被提早淘汰也是意料之外，否则她若进入决赛，凭惊人的记忆力不一定会输河工，胜寛、郭俊彬长时间在牌桌上耗尽能耐而遭淘汰，以及李偲源「舍身」奉献河工也令人感到惋惜。



然而，整个节目最为人诟病的还是选角，除了上述轨道的「寄生者联盟」导致游戏可看性降低外，也有不少人提出不该让参赛者合宿，合宿的下场就是彼此有了感情不容易产生激烈竞争，还有人说年龄差距过大也是错误，容易导致年长者想照顾年少者，年少者又不敢直接对付年长者。

对於《魔鬼的计谋》，你还有什么见解呢？这样的结局你服气吗？或说你更希望谁闯入决赛、谁拿下冠军呢？如果有第二季，又有什么期待呢？

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