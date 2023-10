贈票：「喜劇女王」嚴正化主演 犯罪喜劇電影《詐騙女王》

KSD送出電影《詐騙女王》10/18 (三) 台北特映會門票!

參加辦法:

1. 於 IG活動貼文@一位你想與他一起去看這部電影的朋友及分享貼文到你的限動!

2. 加我們為你的 *LINE好友 (@349mlomm) https://lin.ee/8uwCjBl

* 加好友後 "不能封鎖" 韓星網LINE帳號

3. 在 Google form 中填寫參加資料。

活動詳情:

送出《詐騙女王》10/18 (三) 台北特映會門票10張!(送出給5位,每位可得2張)

活動日期:即日起至10月15日

公佈日期:10月16日 (於網星網活動頁面上公佈)

【詐騙女王 首映資訊】

活動日期:10/18 (三)

報到時間:18:30

開演時間:19:30

地點:西門豪華in89影城

廳次:LUXE廳

電影及演員介紹:

犯罪喜劇電影《詐騙女王》,故事描述由嚴正化飾演的「智慧」,曾是一位成功又美麗的騙徒,只不過目前有點江郎才盡,打算金盆洗手去作小生意。不過在引退之前,她決定去引誘古董富豪世家的兒子,並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的600億韓圜巨額財產,打算用這筆錢逆轉母女倆的人生。全片透過宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)情節,透過詐騙、動作、喜劇、華服等多樣化看點,挑動觀眾捧腹大笑的神經。

注意事項:

▶活動當日報到每位得獎人須帶身分證正本、恕不接受影本或照片等形式,身分認定及參加資格以現場人員判定為基準。

▶請於電影開演前一小時至現場劃位。

▶請準時入場觀賞,電影開演後20分鐘影城及主辦單位有權謝絕入場。

▶活動當日如遇天災等不可抗力取消,恕不補辦。

▶影廳內禁止照相、錄音、錄影,任何未經授權之攝錄行為將初犯著作權法第91條,最高可處5年有期徒刑。

▶依據文化部外食相關法令規定,請勿攜帶映演場所公告之飲食品項入場。

▶主辦單位保有活動修改、取消及最終解釋之權利;參加資格均以活動現場之主辦單位人員判定為準

其他事項:

* 得獎者須提供正確姓名、手機號碼與身份證末四碼,須於當日使用身份證核對取票。

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

