在不比愛心都要被罵的韓娛圈！尹汝貞很敢說：女演員為什麼一定要穿禮服，叉腰擺POSE拍照

這樣的話也只有尹汝貞敢說吧！

《第28屆釜山國際電影節》日前在釜山隆重舉行，國民演員尹汝貞受邀亮相，參加了「尹汝貞的Actor's House」採訪。採訪之前的照片拍攝環節，尹汝貞並未擺出任何特別的POSE，只是站著而已，尹汝貞解釋：「我都77歲了，我就想隨心所欲地活著然後死掉。為什麼女演員一定要穿著禮服，一定要把手擺在腰上，一定要擺出pose拍照呢？你們就這樣拍我好了......」



거침없지만 인생을 관통하는 말.

울림이 가득했던 <액터스 하우스 윤여정> pic.twitter.com/3ibxJu8Js5 — (@486die) October 6, 2023

作為出道50多年的韓國影視劇圈的老戲骨，也是韓國影壇唯一一位斬獲《奧斯卡金像獎》最佳女配角的女演員，尹汝貞在韓國的地位可想而知，一向都很敢說的她在本次採訪中也爆料自己很不適應韓國社會的某些傳統習慣，「在我自己看來我是個問題很嚴重的女人，能在我國生存下來實屬不易。大家對我的表演方式其實反應也很一般，很多人覺得我很奇怪，我也是這樣認為的。」 尹汝貞覺得奧斯卡最佳女配角的獎盃並沒有給自己帶來太多的改變，「只是有多了一些讓我做些什的電話，其他的毫無改變，我又沒拿到獎金，沒有任何改變，我也在努力不去改變。」

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