在不比爱心都要被骂的韩娱圈！尹汝贞很敢说：女演员为什么一定要穿礼服，叉腰摆POSE拍照

这样的话也只有尹汝贞敢说吧！

《第28届釜山国际电影节》日前在釜山隆重举行，国民演员尹汝贞受邀亮相，参加了「尹汝贞的Actor's House」采访。采访之前的照片拍摄环节，尹汝贞并未摆出任何特别的POSE，只是站著而已，尹汝贞解释：「我都77岁了，我就想随心所欲地活著然后死掉。为什么女演员一定要穿著礼服，一定要把手摆在腰上，一定要摆出pose拍照呢？你们就这样拍我好了......」



거침없지만 인생을 관통하는 말.

울림이 가득했던 <액터스 하우스 윤여정> pic.twitter.com/3ibxJu8Js5 — (@486die) October 6, 2023

作为出道50多年的韩国影视剧圈的老戏骨，也是韩国影坛唯一一位斩获《奥斯卡金像奖》最佳女配角的女演员，尹汝贞在韩国的地位可想而知，一向都很敢说的她在本次采访中也爆料自己很不适应韩国社会的某些传统习惯，「在我自己看来我是个问题很严重的女人，能在我国生存下来实属不易。大家对我的表演方式其实反应也很一般，很多人觉得我很奇怪，我也是这样认为的。」 尹汝贞觉得奥斯卡最佳女配角的奖杯并没有给自己带来太多的改变，「只是有多了一些让我做些什的电话，其他的毫无改变，我又没拿到奖金，没有任何改变，我也在努力不去改变。」

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